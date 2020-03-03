Французский мистик и лекарь Нострадамус сочинил свои загадочные пророчества в четверостишиях, известных как катрены. В одном из своих катренов пророк 16-го века предупреждал о чуме.

Пользователи соцсетей активно поддерживают версию, что эпидемия была предсказана

Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах, сообщает британский Express. С декабря прошлого года COVID-19 проник в 67 стран и заразил более 87 тысяч человек. Недавно вирус обнаружили в Италии, и в Интернете стали шириться слухи и теории заговора о происхождении инфекции: о том, что это событие давно предсказывал Нострадамус.

Пользователи соцсетей активно поддерживают версию, что эпидемия была предсказана

еще в XVI веке медиком и писателем Мишелем де Ностредамом, более известным как Нострадамус (это был его ник среди коллег-астрологов и богатых клиентов). Корпорация астрологов в Средневековье была одной из самых влиятельных, кстати.

Эпидемия вируса и ее освещение в СМИ заставляет людей паниковать:

«Сумасшедшие события. Напряженность на Ближнем Востоке растет. Коронавирусная пандемия во всем мире распространяется, как лесной пожар. Фондовые рынки в свободном падении … последствия будут разрушительными. Провидец Нострадамус предсказал эти ужасные, катастрофические обстоятельства. Страшные времена…», — пишет некто в Твиттере.

Французский мистик и лекарь Нострадамус сочинил свои загадочные пророчества в четверостишиях, известных как катрены. В одном из своих катренов пророк 16-го века предупреждал о чуме, поражающей ряд городов Италии.

Век III, Катрен 75:

«Пау, Верона, Виченца, Сарагоса,



Из далеких мечей земли мокрые от крови:С великой помпой придет очень большая чума,Облегчение рядом, а лекарства очень далеко».

В другом катрене Нострадамус упомянул «великую чуму» и итальянский город Лукка.

Век III, Катрен 19:



«В Лукке пойдёт дождь из крови и молока,Незадолго до смены претора:На горизонте великая чума и война, голод и засуха,Далеко, где умрут их государь и ректор».

Чума также упоминается в связи с Францией, где в феврале более 100 человек заболели COVID-19.

Нострадамус писал в Катрене 56:

«Монтобан, Ним, Авиньон и Безье,

Чума, гром и град после Марса:

Из Парижского моста, Лионской стены, Монпелье,

После шести сотен и семи забил три пары».

Несложно догадаться, что туманные писания Нострадамуса теперь в каждой бочке затычка, и сегодня они ошибочно интерпретируютя для нагнетания паники. Двусмысленные и неправильные переводы, бредовые интерпретации, мистификации, вымышленные рассказы и взлом несуществующих кодов в нострадамовских катренах — всё это неправильно и во много раз превосходит написанное самим Нострадамусом.

«Мишель де Ностредам был одним из ярких светочей своего времени, но вестись на ложные истории и городские легенды — проявлять неуважение к тому, кем на самом деле была эта личность. Цените его вклад в медицину и литературу эпохи Возрождения, но не выворачивайте его стихи ради пояснения паранормальных теорий», — написал в сети некий скептик.

Источник: therussiantimes.com