Убил отца выстрелом в лицо подросток в Забайкалье

2 марта 2020 года несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом произвел несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте.
По предварительным данным убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом.
По данному факту СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — умышленное причинение смерти другому человеку.
Следователи провели первоначальные процессуальные действия на месте происшествия. Произведён осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента. Расследование продолжается.