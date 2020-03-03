Убил отца выстрелом в лицо подросток в Забайкалье

У отца и сына были очень плохие отношения

2 марта 2020 года несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом произвел несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте.

По предварительным данным убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом.

По данному факту СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — умышленное причинение смерти другому человеку.

Следователи провели первоначальные процессуальные действия на месте происшествия. Произведён осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента. Расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет по Забайкальскому краю