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Убил отца выстрелом в лицо подросток в Забайкалье

18:30 03.03.2020 Фото: pixabay.com
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Возбуждено уголовное дело.

Убил отца выстрелом в лицо подросток в Забайкалье
У отца и сына были очень плохие отношения

2 марта 2020 года несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом произвел несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте.

По предварительным данным убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом.

По данному факту СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — умышленное причинение смерти другому человеку.

Следователи провели первоначальные процессуальные действия на месте происшествия. Произведён осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента. Расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет по Забайкальскому краю

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От редакции

Посадят сына?

Аноним, 03 марта 2020 19:38
Наша раша

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