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Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке

18:45 03.03.2020 Фото: flickr.com
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Владелице свиней назначили обязательные работы.

Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке
Свиньи едва не разорвали ребенка

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летней жительницы Ельцовского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия и суда, в июле 2019 года в одном из сел Ельцовского района две сестры четырех и семи лет гуляли по селу. Внезапно на девочек напали несколько свиней, принадлежащих 60-летней местной жительнице, которые бродили по улицам. Старшая сестра смогла убежать, младшая споткнулась, и животные начали рвать ребенка. В результате нападения свиней девочка получила многочисленные укушенные раны всей поверхности тела, в связи с чем была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

В ходе предварительного следствия женщина вину в совершенном преступлении не признала. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

Источник: Следственный комитет по Алтайскому краю

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От редакции

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Аноним, 03 марта 2020 19:37
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