«Отрезателя голов» ищут на хорошую зарплату в Новосибирске

Отрезателю голов нужно иметь свой автомобиль.

Владелец бизнеса с интересными специальностями ищет на производство пластиковых масок сотрудника, который будет «отрезать пластиковые головы от заготовок». Выяснилось, что компания занимается изготовлением пластиковых масок в форме человеческого лица. Такие маски обычно используются в игре «Мафия».

Будущий кандидат должен «отрезать головы» на специальном станке. Сотруднику обещают платить от 10 до 35 тысяч рублей в месяц. Работодатель может принять на работу студента и рассмотрит гибкий график.

Из требований — умение работать с «болгаркой», пилой, ножом. Кроме того, желательно, чтобы у работника был свой автомобиль.

Производство находится в Кировском районе Новосибирска.

Источник: Пресс-служба Зарплаты.ру