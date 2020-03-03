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«Отрезателя голов» ищут на хорошую зарплату в Новосибирске

19:15 03.03.2020 Фото: MSN.COM
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Отрезать головы придется на специальном станке.

Отрезателя голов ищут на хорошую зарплату в Новосибирске
Отрезателю голов нужно иметь свой автомобиль.

Владелец бизнеса с интересными специальностями ищет на производство пластиковых масок сотрудника, который будет «отрезать пластиковые головы от заготовок». Выяснилось, что компания занимается изготовлением пластиковых масок в форме человеческого лица. Такие маски обычно используются в игре «Мафия».

Будущий кандидат должен «отрезать головы» на специальном станке. Сотруднику обещают платить от 10 до 35 тысяч рублей в месяц. Работодатель может принять на работу студента и рассмотрит гибкий график.

Из требований — умение работать с «болгаркой», пилой, ножом. Кроме того, желательно, чтобы у работника был свой автомобиль.

Производство находится в Кировском районе Новосибирска.

Источник: Пресс-служба Зарплаты.ру

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Аноним, 03 марта 2020 20:23
НВР:
Да куда обратится? С кем связаться? Интересно совместительство. Буду первым в мире далнобойщиком-програмистом-отрезателем голов.))) чекисты хобби)
Чекист, 03 марта 2020 20:34
А у меня рука набита профессионально)
Аноним, 03 марта 2020 21:06
Ээээ...
А никто потом не скажет - сегодня он отрезает пластиковые головы, а завтра будет отрезать человеческие.
Аноним, 03 марта 2020 21:11
Вакансия наверно называется -Лилльский палач.

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