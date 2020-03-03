03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

РПЦ: Бог в Конституции — это констатация, что это вера в Бога, которая «передана нашими предками»

21:54 03.03.2020 Фото: pixabay.com
1 2

«Но это никак не нарушает светского характера, поскольку не меняет той ситуации, в которой мы сегодня находимся», — заявил Владимир Легойда.

РПЦ: Бог в Конституции это констатация, что это вера в Бога, которая передана нашими предками
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции, среди предложений — закрепление упоминания Бога в основном законе страны

Внесение в Конституцию упоминания о Боге нисколько не нарушает светского характера государства, а является лишь «констатацией факта» роли религии в российской истории и делает «акцент на историческую преемственность», заявил во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции, среди предложений — закрепление упоминания Бога в основном законе страны. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в тексте поправки, который накануне зачитал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Я полагаю, что это никак не противоречит заявленному в Конституции светскому характеру государства», — сказал Легойда на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, читая во вторник утром сообщения СМИ и высказывания в социальных сетях, он обратил внимание на то, что «уже пошла такая волна, которая пытается представить поправку как нарушающую светский характер государства».

«Но это никак не нарушает светского характера, поскольку не меняет той ситуации, в которой мы сегодня находимся. И то упоминание о вере в Бога, которое вносится, — это констатация, что это вера в Бога, которая «передана нашими предками». Упоминается конкретный исторический факт. Кто-то может веру принимать, кто-то отвергать, но то, что она передана нашими предками, это совершенно точно», — отметил представитель Московского патриархата.
По его мнению, очень важно, что в основном законе страны будет зафиксирован этот «акцент на историческую преемственность». Он напомнил, что такой же позиции придерживаются и представители всех традиционных религий России, что было зафиксировано в их совместном заявлении.
Если же посмотреть на конституцию стран, светский характер которых не вызывает вопросов, добавил Легойда, то «там намного более определенно упоминается Бог и даже Святая Троица».
В целом, оценивая итоги прошедшей дискуссии по поправкам, представитель Русской церкви заметил, что был сделан упор «на социальный характер вносимых поправок», направленных, по его словам, «на конкретного человека, на простого человека, как принято говорить». «Есть надежда, что все это в конечном итоге поможет улучшить жизнь людей», — заключил он.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как вы считаете?

Поросёнок Пётр, 04 марта 2020 00:02
У нас есть Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ
В котором всё понятно написано на эту тему, зачем в 21 веке вписывать в Конституцию бога, совершенно не понятно и какой в этом практический смысл, как же мы все жили до этого дня без упоминания оного.
Я уже молчу, про постоянное нарушение со стороны государства 14 статьи Конституции, уж отменили бы её да и дело с концом.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

РПЦ: Бог в Конституции - это констатация, что это вера в Бога, которая "передана нашими предками" 1
21:54 03-03-2020
РПЦ: Бог в Конституции - это констатация, что это вера в Бога, которая
Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?
21:17 03-03-2020
Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?
650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
21:08 03-03-2020
650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
34 теракта предотвратили в России в 2019 году 3
19:30 03-03-2020
34 теракта предотвратили в России в 2019 году
"Отрезателя голов" ищут на хорошую зарплату в Новосибирске 6
19:15 03-03-2020
Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота 1
19:00 03-03-2020
Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота
Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права? 26
18:45 03-03-2020
Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права?
Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке 1
18:45 03-03-2020
Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке
Бердск75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
18:37 03-03-2020
75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
БердскАвтобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска 2
18:35 03-03-2020
Автобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска