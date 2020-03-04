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Много денег: у женщин с какими имена всегда есть деньги? Узнай их имена!

13:17 04.03.2020 Фото: pixnio.com
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Исследователи считают, что существует 7 женских имён, представительницы которых проводят свою жизнь в постоянном достатке.

Много денег: у женщин с какими имена всегда есть деньги? Узнай их имена!
Татьяна готова работать всегда, лишь бы ее мечты были воплощены в жизнь.

Не секрет как тщательно и кропотливо родители подбирают имена для своих детей, ведь каждое имя содержит в себе определённое значение, которое, так или иначе, влияет на его обладателя.

Существует даже наука антропонимика, которая изучает значения имён. Исследователи считают, что существует 7 женских имён, представительницы которых проводят свою жизнь в постоянном достатке.

Елена

По данным проведённых исследований выяснилось, что большинство состоятельных женщин в России имеют имя Елена. Как правило, они работают на руководящих должностях и имеют предпринимательские таланты.

Ольга

Вторым женским именем из этой серии стала Ольга. Женщины с таким именем в жизни довольно активно тратят финансы, но к ним возвращается сумма в несколько раз больше.

Полина

Девушки, обладающие этим именем очень любят деньги как ресурс и обладают даром притяжения их в свою жизнь. Как правило, Полины всегда финансово состоятельны и не знают проблем с деньгами.

Ирина

Именно так надо называть своих дочерей, если хотите, чтобы они не знали денежных проблем. У Ирин с детства проявляется навык в денежных делах, именно поэтому у них не возникает трудностей в распоряжении серьезными суммами.

Оксана

Своему финансовому благосостоянию Оксаны обязаны своей самодостаточности и уму. Обнаружив в себе эти сильные качества, Оксаны станут очень обеспеченными.

Екатерина

Екатерины удивительны тем, что, несмотря на их успешность в жизни, они не теряют своей дружелюбности, что позволяет им с легкостью налаживать контакты. Именно поэтому подниматься в своей успешности для них проще простого.

Татьяна

Женщины с этим именем отличаются своим невероятным трудоголизмом. Для них главная цель — собственное благополучие, и она достигается любыми способами. Татьяна готова работать всегда, лишь бы ее мечты были воплощены в жизнь.

Таким образом, выбирать имя нужно осознанно и внимательно, ведь этим мы закалываем прочное основание в жизнь человека.
Источник: https://sterlegrad.ru

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От редакции

У вас всегда есть деньги?

Аноним, 29 февраля 2020 17:54
НВР:
Нет. Всегда нет.
Аноним, 29 февраля 2020 18:39
Почему всегда в таких тестах нет моего имени



Аноним, 29 февраля 2020 21:38
эльмира
Аноним, 29 февраля 2020 23:51
Сомневаюсь на счёт Татьян и Оксан.
Аноним, 01 марта 2020 00:34
НВР:
Сейчас ДА
Аноним, 01 марта 2020 00:36
НВР:
Сейчас ДА**
Аноним, 01 марта 2020 00:51
НВР:
Полный бред
Тамара, 01 марта 2020 00:51
Полный бред
Аноним, 01 марта 2020 02:21
НВР:
Почти
Аноним, 01 марта 2020 02:58
НВР:
Нет
Аноним, 01 марта 2020 03:41
НВР:
Да и меня зовут гали6
Аноним, 01 марта 2020 05:10
НВР:
Да
Аноним, 01 марта 2020 06:30
НВР:нет
Аноним, 01 марта 2020 10:48
НВР:
Нет и нет
Аноним, 01 марта 2020 11:21
НВР:
Всегда
ТАТЬЯ, 01 марта 2020 15:56
ТАТЬЯНА,все правильно.
Аноним, 01 марта 2020 16:00
Насчёт Полины сомневаюсь!
Аноним, 01 марта 2020 17:02
НВР:
Кто умеет экономить ,у того есть деньги.Главное ставить цели.Долгосрочные и короткосрочные.
алиса, 01 марта 2020 17:15
НВР:
да
Аноним, 01 марта 2020 17:33
НВР:нету
Аноним, 01 марта 2020 19:25
Брееед
Аноним, 01 марта 2020 20:57
НВР:
Надо имя сменить срочно.
Аноним, 01 марта 2020 22:25
НВР:
Нет все раздою
Аноним, 01 марта 2020 22:55
НВР:
Невсегда
Аноним, 01 марта 2020 23:13
Да
Аноним, 01 марта 2020 23:28
Короче свою Вальку пнул под жопу, нет ее в списке деньги приносящих!
Аноним, 01 марта 2020 23:37
НВР:
Не всегда (Татьяна)
Анонима, 02 марта 2020 01:45
Меняю имя немедленно. Только на какое? Какое их этих денежнее?
Аноним, 03 марта 2020 02:31
Лену берите.
Аноним, 02 марта 2020 10:19
НВР:
конечно ...
Аноним, 02 марта 2020 11:09
Валентина (Матвиенко), Светлана (Батурина). По вашему это нищеброды?
Аноним, 03 марта 2020 02:32
Батурину зовут Елена.
Анна, 02 марта 2020 12:36
Насчёт Елены точно нет
Аноним, 02 марта 2020 13:01
НВР:
А почему нет имя злата?
Аноним, 02 марта 2020 21:51
Бред
Аноним, 03 марта 2020 00:51
НВР:
Да есть
Наталья, 03 марта 2020 02:24
Не согласна с именем Ольга, почему Наталья нету
Аноним, 03 марта 2020 13:15
НВР: нету, какие деньги в России живём.
Егор, 03 марта 2020 17:34
Полнейший бред, что когда-либо читал.
Аноним, 03 марта 2020 19:17
НВР:
Сейчас нет,
но когда бывает-бывает много денег
Аноним, 03 марта 2020 22:43
НетНВР:

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