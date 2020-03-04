Астрологический гороскоп от Павла Глобы на март 2020 года: март станет временем побед, особенно над своими слабостями и страхами

Астролог Павел Глоба утверждает, что в марте многие знаки зодиака откроют для себя новые горизонты, «перейдут» на белую полосу жизни, сделают шаг вперёд.

март станет временем побед, особенно над своими слабостями и страхами

Весна – период больших перемен, ожиданий, надежд на лучшее, обновлений. Астролог Павел Глоба утверждает, что в марте многие знаки зодиака откроют для себя новые горизонты, «перейдут» на белую полосу жизни, сделают шаг вперёд.

Первый месяц весны вряд ли поставит кого-то в тупик или заведёт в заведомо проигрышную ситуацию. Наоборот, март станет временем побед, особенно над своими слабостями и страхами.

Овен

Социальный успех ожидает Овнов в начале весны. Уверенность и внимание к деталям помогут достичь цели. Без этого можно погрузиться в сомнения и пропустить весьма интересные возможности. Овнам рекомендуется вовремя подстраиваться под внешние обстоятельства, стать более гибкими.

Телец

Тельцам астролог обещает удачный период в поисках себя, путешествиях, командировках. Можно наконец-то проявить смелость и решиться на перемены. Возможны проблемы в личной жизни, деловых поездках, общении с партнёрами. Тельцам следует учиться выруливать из неприятных ситуаций.

Близнецы

В начале марта Близнецов подстерегают денежные хлопоты, возможно, приятные. Стоит чётко и правильно организовать свои планы и задачи, следовать дисциплине и не предпринимать спонтанных действий. Следует поработать над своими сильными сторонами, чтобы помочь себе двигаться вперёд.

Рак

Ракам рекомендуется тщательно продумать свои дела на март и составить список наиболее важных. Не стоит записывать цели, которые вряд ли удастся реализовать, потому что в этом месяце Раки не будут избалованы счастливыми случайностями. Астролог предупреждает о рисках принести вред карьере, личным отношениям, новым проектам.

Лев

Лев должен выставить приоритеты в следующем порядке: работа, обязанности, здоровье. Этим вещам стоит уделить особое внимание, и, если следовать намеченному и чётко выполнять задуманное, всё получится. Успех и процветание ожидают Львов, если они смогут избежать эмоциональных всплесков и спешки.

Дева



Девам стоит посвятить время на то, чтобы избавиться от прошлых травм, негатива, наладить гармонию внутри себя, поработать с психологом. Это поможет поверить в себя, обрести новые мечты, обновить духовный мир, улучшить самочувствие.

Весы

Первый месяц весны принесёт Весам некоторые сложности, ссоры с родными. Попытки наладить отношения усугубят ситуацию ещё больше. Рекомендуется не обращать внимание на хаос и негатив. Не стоит пытаться переделать ход событий. Вторая половина месяца будет успешной в плане карьеры и любви.

Скорпион

Павел Глоба советует Скорпионам попытаться приблизить успех, заняться творчеством. Самое время побороться за гармонию и спокойствие в личной жизни. Скорпионам понадобится умение не показывать окружающим свои эмоции, особенно агрессию.

Стрелец

Начало весны у Стрельцов обозначится нехваткой денег. Возможно, они совершат крупную покупку или задумают сменить работу. Также они смогут наладить отношения в семье и избавиться от негативных привязанностей. В конце марта появится шанс завязать приятное знакомство.

Козерог

Козероги растеряют мотивацию и загонят себя в тупик. Тревожность, неопределённость приведут в дальнейшем к душевным трансформациям. Март станет периодом обновления, началом новой жизни. Важно не принимать решения сгоряча, соблюдать режим, обрести уверенность в себе и выполнять необходимые правила.

Водолей



Водолеям астролог обещает насыщенный, интересный март, хотя и не очень лёгкий. Представителям этого знака рекомендуется посвятить месяц преследованию своих врагов. Недоброжелатели могут воспользоваться ценными сведениями и предугадать намерения. Стоит позаботиться о безопасности, избегать коварных личностей.

Рыбы

Для Рыб начало весны сложится очень удачно. Март станет благоприятным периодом для заботы о себе и реализации желаний. Жизнь Рыб изменится к лучшему благодаря новым знакомствам и карьерному росту. Важно вовремя проявить хитрость, ловкость и смелость.

Источник: rsute.ru