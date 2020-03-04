04.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Праздничный текстиль на прокат в «Милан-текстиль»

09:41 04.03.2020 Фото: Милан-текстиль
0

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета, а также упростить себе жизнь.

Праздничный текстиль на прокат в Милан текстиль
Милан-текстиль поможет придать старой мебели свежий вид и лоск

Намечается важное событие, но не знаете как украсить место торжества? Как придать старой мебели свежий вид и лоск, чтобы все гости остались в восторге? «Милан-текстиль» вам с радостью поможет решить данную проблемцу!

Мы предлагаем в аренду столовое белье и банкетный текстиль для ресторанов и кафе, банкетов, праздников и свадеб.
В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

Праздничный текстиль на прокат в Милан текстиль

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета, а также упростить себе жизнь.

Телефон 8-913-943-57-65 

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)
E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО «Милан-Текстиль» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А у вас намечается в этом году важное мероприятие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обжаловать штрафы через портал Госуслуг смогут автомобилисты в России
10:45 04-03-2020
Обжаловать штрафы через портал Госуслуг смогут автомобилисты в России
Единого оператора газификации предложили создать в России
10:30 04-03-2020
Единого оператора газификации предложили создать в России
БердскНазначили архитектором города Ивана Добкина в Бердске 1
10:15 04-03-2020
Назначили архитектором города Ивана Добкина в Бердске
БердскПришли домой с беседой: второй раз проверила полиция инициаторов митинга 14 марта против колонии ГУФСИН в Бердске 1
10:11 04-03-2020
Пришли домой с беседой: второй раз проверила полиция инициаторов митинга 14 марта против колонии ГУФСИН в Бердске
Выйти на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет разрешат россиянам
10:00 04-03-2020
Выйти на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет разрешат россиянам
Каким именем нельзя называть дочку? 7 несчастливых женских имен
09:52 04-03-2020
Каким именем нельзя называть дочку? 7 несчастливых женских имен
ИП Судобина: Устанавливаем надежные пластиковые окна и входные двери от ведущих производителей
09:48 04-03-2020
ИП Судобина: Устанавливаем надежные пластиковые окна и входные двери от ведущих производителей
Взял в заложники беременную женщину и пятерых детей психически больной мужчина во Франции 1
09:47 04-03-2020
Взял в заложники беременную женщину и пятерых детей психически больной мужчина во Франции
Изуродовала лица стая собак 4-летней девочке в Красноярском крае
09:45 04-03-2020
Изуродовала лица стая собак 4-летней девочке в Красноярском крае
Праздничный текстиль на прокат в "Милан-текстиль"
09:41 04-03-2020
Праздничный текстиль на прокат в