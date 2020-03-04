38 365 рублей в среднем получают жители Бердска

Средняя зарплата растет

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – декабре 2019 года составила 40880 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Средняя зарплата в Новосибирской области, по данным ведомства, составляет 38365 рублей.

Источник: Новосибирскстат