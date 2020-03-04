04.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

38 365 рублей в среднем получают жители Бердска

09:00 04.03.2020 Фото: tradernet.com
3 3

Средняя зарплата в Сибири выше — почти 41 тысячу рублей.

38 365 рублей в среднем получают жители Бердска
Средняя зарплата растет

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – декабре 2019 года составила 40880 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Средняя зарплата в Новосибирской области, по данным ведомства, составляет 38365 рублей.

Источник: Новосибирскстат

Мнение читателей
1
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А какая зарплата у вас?

Виктор, 04 марта 2020 10:15
Оклад около 18, на руки около 21 (инженер, федеральный оператор) Все устраивает, не жалуюсь, просто для информации!
Аноним, 04 марта 2020 10:38
на руки ведь за вычетом налогов. То есть у вас к окладу еще надбавки есть?
Аноним, 04 марта 2020 10:38
НВР: больше указанных цифр.
высшее образование, работа по специальности

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обжаловать штрафы через портал Госуслуг смогут автомобилисты в России
10:45 04-03-2020
Обжаловать штрафы через портал Госуслуг смогут автомобилисты в России
Единого оператора газификации предложили создать в России
10:30 04-03-2020
Единого оператора газификации предложили создать в России
БердскНазначили архитектором города Ивана Добкина в Бердске 1
10:15 04-03-2020
Назначили архитектором города Ивана Добкина в Бердске
БердскПришли домой с беседой: второй раз проверила полиция инициаторов митинга 14 марта против колонии ГУФСИН в Бердске 1
10:11 04-03-2020
Пришли домой с беседой: второй раз проверила полиция инициаторов митинга 14 марта против колонии ГУФСИН в Бердске
Выйти на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет разрешат россиянам
10:00 04-03-2020
Выйти на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет разрешат россиянам
Каким именем нельзя называть дочку? 7 несчастливых женских имен
09:52 04-03-2020
Каким именем нельзя называть дочку? 7 несчастливых женских имен
ИП Судобина: Устанавливаем надежные пластиковые окна и входные двери от ведущих производителей
09:48 04-03-2020
ИП Судобина: Устанавливаем надежные пластиковые окна и входные двери от ведущих производителей
Взял в заложники беременную женщину и пятерых детей психически больной мужчина во Франции 1
09:47 04-03-2020
Взял в заложники беременную женщину и пятерых детей психически больной мужчина во Франции
Изуродовала лица стая собак 4-летней девочке в Красноярском крае
09:45 04-03-2020
Изуродовала лица стая собак 4-летней девочке в Красноярском крае
Праздничный текстиль на прокат в "Милан-текстиль"
09:41 04-03-2020
Праздничный текстиль на прокат в