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В цвет георгиевской ленточки покрасить забор спортшколы «Восток» посоветовал мэр Бердска

09:30 04.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Каждая организация, отвечающая за благоустройство города, получила задания привести в идеальный порядок ту часть ул. Ленина, по которой пройдет «Бессмертный полк».

В цвет георгиевской ленточки покрасить забор спортшколы «Восток» посоветовал мэр Бердска
С каждым годом увеличивается число участников «Бессмертного полка»

Обратить особое внимание на ту часть города, где будет проходить Бессмертный полк на 9 Мая, поручил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров руководителям разных служб Бердска.

— Напоминаю, чтобы вы поставили в планы работ каждый свое мероприятие. Комбинат бытовых услуг должен проверить люки и колодцы, УЖКХ максимально поставить в план работы этот участок по ул. Ленина, отдел энергетики и городского хозяйства занимается фасадами. Также Мемориал Славы нуждается в ремонте, — отметил Захаров.

Персональное поручение по поводу забора спортшколы «Восток» Владимир Николаевич дал начальнику отдела физкультуры и спорта Светлане Ашихминой.

-Забор нужно покрасить, цвета выбирайте сами. Но лучше в цвет Победы, цвет георгиевской ленточки, — посоветовал вице-мэр.



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От редакции

Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?

Аноним, 04 марта 2020 09:45
А может быть заодно и мусоропроводы, урны, бордюры, металлические ограды, унитазы и плевательницы?
Аноним, 04 марта 2020 09:55
НВР:
Да
Аноним, 04 марта 2020 10:04
Лучше бы озаботились музыкальным сопровождением шествия,а то как всегда Полк пойдет в тишине и придет на Мемориал,когда закончится торжественная часть
Аноним, 04 марта 2020 10:47
для этого нужна фантазия и ум.А где его взять в рабочем поселке холопам.

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