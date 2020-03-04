В цвет георгиевской ленточки покрасить забор спортшколы «Восток» посоветовал мэр Бердска

Каждая организация, отвечающая за благоустройство города, получила задания привести в идеальный порядок ту часть ул. Ленина, по которой пройдет «Бессмертный полк».

С каждым годом увеличивается число участников «Бессмертного полка»

Обратить особое внимание на ту часть города, где будет проходить Бессмертный полк на 9 Мая, поручил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров руководителям разных служб Бердска.

— Напоминаю, чтобы вы поставили в планы работ каждый свое мероприятие. Комбинат бытовых услуг должен проверить люки и колодцы, УЖКХ максимально поставить в план работы этот участок по ул. Ленина, отдел энергетики и городского хозяйства занимается фасадами. Также Мемориал Славы нуждается в ремонте, — отметил Захаров.

Персональное поручение по поводу забора спортшколы «Восток» Владимир Николаевич дал начальнику отдела физкультуры и спорта Светлане Ашихминой.

-Забор нужно покрасить, цвета выбирайте сами. Но лучше в цвет Победы, цвет георгиевской ленточки, — посоветовал вице-мэр.





