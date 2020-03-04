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Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически в 2021 году в России

08:45 04.03.2020 Фото: РИА Новости
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Решение о выплатах будет автоматически выносить Пенсионный фонд России на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов.

Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически в 2021 году в России
Пенсии по инвалидности

Первого июля 2021 года будет запущен пилотный проект назначения пенсий по инвалидности в проактивном режиме. Планируется, что благодаря его реализации инвалидам больше не придется лично обращаться за назначением пенсии, сообщается на официальном сайте Министерства труда Российской Федерации.
Решение о выплатах будет автоматически выносить Пенсионный фонд России на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина.

«Первый шаг, который мы предприняли, — подготовили данный законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ (бюро медико-социальной экспертизы. — Прим. ред.). Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме. Мы эту систему сейчас будем пилотировать, и с 2021 года люди будут обращаться в МСЭ, МСЭ будут передавать соответствующие сведения в Пенсионный фонд, и фонд будет автоматически назначать пенсию без необходимости личного заявления гражданина», — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Источник: РИА Новости

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