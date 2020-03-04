Каким именем нельзя называть дочку? 7 несчастливых женских имен

Есть очень сильные женские имена, которые наделяют человека жестким и сильным характером, но сделает ли это его обладательницу счастливой? Конечно, выбирая имя ребенку не стоит полагаться только на его значение, но прислушаться все же стоит.

Есть очень сильные женские имена, которые наделяют человека жестким и сильным характером

Имя для малыша родители выбирают еще до его рождения. Критериев для выбора довольно много: кто-то называет ребенка модным именем, кто-то редким, кто-то в честь близкого родственника. В этом вопросе нужно еще ориентироваться на значение имени, чтобы жизнь ребенка была счастливой.

Есть очень сильные женские имена, которые наделяют человека жестким и сильным характером, но сделает ли это его обладательницу счастливой? Конечно, выбирая имя ребенку не стоит полагаться только на его значение, но прислушаться все же стоит.

Александра — производное от мужского имени, что накладывает на его хозяйку определенные черты, присущие противоположному полу. Чаще всего Саше приходится взваливать на свои хрупкие плечи проблемы всей семьи, много и тяжело работать, постоянно решать чужие проблемы. Личная драма заключается в том, что по своей натуре Александры очень ленивы и хотели бы заниматься, например, йогой где-нибудь в Индии, но реальность совсем иная.

Вера — сильное имя. Его обладательница имеет очень твердый характер, она смела и решительна, умеет отстаивать истину, отчаянно борется за свои права. Судьба, словно пытаясь оправдать такое имя, преподносит для Веры испытания и трудности. Она, конечно, их все преодолеет, но сил радоваться уже, увы, не останется.

Инна — это имя женщины с очень сложным и вздорным характером, очень трудно сходятся с людьми, не умеют уступать и идти на компромисс. Всегда во всех своих бедах винят других людей, очень высокомерны, считают, что все им что-то должны. Никогда не делают выводов из прошлых ситуаций и не учатся на своих ошибках, поэтому находятся всю жизнь в непрерывной борьбе с собой и окружающими.

Надежда — всю жизнь они пытаются соответствовать требованиям и ожиданиям окружающих, которые видят в них символ поддержки, помощи, и жилетки, в которую, тайком, можно всплакнуть. Надя стремится быть первой, везде успеть и прыгнуть выше головы, ожидая похвалы и одобрения, но в конце концов силы на это все заканчиваются. Несмотря на то, что в юности у Нади очень бурная личная жизнь, она редко выливается в семейное счастье и в зрелые годы они, как правило, одиноки.

Эльвира — обладательница этого имени очень неуживчивая натура. Там, где ступает ее нога, на пустом месте возникают конфликты и выяснения отношений. Это очень мешает им построить карьеру, они часто меняют место работы, соответственно не очень успешны в финансовом плане. В личной жизни тоже мало кто соглашается терпеть их своеобразный нрав и склочный характер.

Людмила — носители этого имени очень ранимые и впечатлительные женщины. Они всецело посвящают себя семье и заботе о близких, поэтому очень страдают от неблагополучия кого-то из родственников, болезни или потери близкого человека. Считают, что при таких обстоятельствах они не могут радоваться жизни, поэтому предпочитают страдать.

Тамара — женщины с таким именем омрачают личное счастье постоянными подозрениями своего партнера в измене и предательстве, пытаются с этим бороться, но бесполезно. Не важно, это правда или пустые фантазии, они так изматывают себя этими переживаниями, вплоть до нервного срыва и сердечно-сосудистых заболеваний. Редко бывают счастливы в браке, они либо постоянно проверяют и контролируют своих мужей, либо своим вниманием и любовью просто «душат» супруга.

Источник: kolobok.ua