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Общество / Стиль жизни

Каким именем нельзя называть дочку? 7 несчастливых женских имен

09:52 04.03.2020 Фото: pxhere.com
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Есть очень сильные женские имена, которые наделяют человека жестким и сильным характером, но сделает ли это его обладательницу счастливой? Конечно, выбирая имя ребенку не стоит полагаться только на его значение, но прислушаться все же стоит.

Каким именем нельзя называть дочку? 7 несчастливых женских имен
Есть очень сильные женские имена, которые наделяют человека жестким и сильным характером

Имя для малыша родители выбирают еще до его рождения. Критериев для выбора довольно много: кто-то называет ребенка модным именем, кто-то редким, кто-то в честь близкого родственника. В этом вопросе нужно еще ориентироваться на значение имени, чтобы жизнь ребенка была счастливой.

Есть очень сильные женские имена, которые наделяют человека жестким и сильным характером, но сделает ли это его обладательницу счастливой? Конечно, выбирая имя ребенку не стоит полагаться только на его значение, но прислушаться все же стоит.

Александра — производное от мужского имени, что накладывает на его хозяйку определенные черты, присущие противоположному полу. Чаще всего Саше приходится взваливать на свои хрупкие плечи проблемы всей семьи, много и тяжело работать, постоянно решать чужие проблемы. Личная драма заключается в том, что по своей натуре Александры очень ленивы и хотели бы заниматься, например, йогой где-нибудь в Индии, но реальность совсем иная.

Вера — сильное имя. Его обладательница имеет очень твердый характер, она смела и решительна, умеет отстаивать истину, отчаянно борется за свои права. Судьба, словно пытаясь оправдать такое имя, преподносит для Веры испытания и трудности. Она, конечно, их все преодолеет, но сил радоваться уже, увы, не останется.

Инна — это имя женщины с очень сложным и вздорным характером, очень трудно сходятся с людьми, не умеют уступать и идти на компромисс. Всегда во всех своих бедах винят других людей, очень высокомерны, считают, что все им что-то должны. Никогда не делают выводов из прошлых ситуаций и не учатся на своих ошибках, поэтому находятся всю жизнь в непрерывной борьбе с собой и окружающими.

Надежда — всю жизнь они пытаются соответствовать требованиям и ожиданиям окружающих, которые видят в них символ поддержки, помощи, и жилетки, в которую, тайком, можно всплакнуть. Надя стремится быть первой, везде успеть и прыгнуть выше головы, ожидая похвалы и одобрения, но в конце концов силы на это все заканчиваются. Несмотря на то, что в юности у Нади очень бурная личная жизнь, она редко выливается в семейное счастье и в зрелые годы они, как правило, одиноки.

Эльвира — обладательница этого имени очень неуживчивая натура. Там, где ступает ее нога, на пустом месте возникают конфликты и выяснения отношений. Это очень мешает им построить карьеру, они часто меняют место работы, соответственно не очень успешны в финансовом плане. В личной жизни тоже мало кто соглашается терпеть их своеобразный нрав и склочный характер.

Людмила — носители этого имени очень ранимые и впечатлительные женщины. Они всецело посвящают себя семье и заботе о близких, поэтому очень страдают от неблагополучия кого-то из родственников, болезни или потери близкого человека. Считают, что при таких обстоятельствах они не могут радоваться жизни, поэтому предпочитают страдать.

Тамара — женщины с таким именем омрачают личное счастье постоянными подозрениями своего партнера в измене и предательстве, пытаются с этим бороться, но бесполезно. Не важно, это правда или пустые фантазии, они так изматывают себя этими переживаниями, вплоть до нервного срыва и сердечно-сосудистых заболеваний. Редко бывают счастливы в браке, они либо постоянно проверяют и контролируют своих мужей, либо своим вниманием и любовью просто «душат» супруга.

Источник: kolobok.ua

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