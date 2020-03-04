Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. В номере вышел фотомарафон.

«Курьер. Среда. Бердск», №7/2020

Сегодня, 4 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №7/2020.

В номере вы прочтете:

1. Найдем место для в городе для исправительного центра?

2. До крови на груди раздирали грудь на столбе на Масленицу.

3. Показания счетчиков воды передаем по-новому.

4. Стоял 100 минут 12-летний мальчик на уроке в школе №5.

5. Три высокопоставленных сотрудника администрации уволились за одну неделю.

6. Отремонтируют здание старого вокзала.

7. Ударилась головой о люк канализации 3-летняя девочка.

8.Умерла в реанимации со сгнившим после операции телом 85-летняя баба Римма.

9. Полчища колорадских жуков набросятся на огороды.

10. Закон о выплате материнского капитала семьям с первенцем подписал Путин.

11. Великий пост: что кушать и кому лучше воздержаться.

12. Коммунисты собирают подписи за «сталинскую Конституцию».

13. Как пузатенькому лысенькому пупсику разбудить страсть в женщине?

14. Россия выплатила все долги республик бывшего СССР.

15. За депутатские деньги отремонтируют дорогу на кладбище.

16. Море должно жить в душе.

17. Для друзей из Германии вышила Путина.

18. Учитель года — Ирина Пашкова.

На обложке — Исправцентр для зэков готов построить Виктор Голубев

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. В номере вышел фотомарафон.