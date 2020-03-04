Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 4 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №7/2020.
В номере вы прочтете:
1. Найдем место для в городе для исправительного центра?
2. До крови на груди раздирали грудь на столбе на Масленицу.
3. Показания счетчиков воды передаем по-новому.
4. Стоял 100 минут 12-летний мальчик на уроке в школе №5.
5. Три высокопоставленных сотрудника администрации уволились за одну неделю.
6. Отремонтируют здание старого вокзала.
7. Ударилась головой о люк канализации 3-летняя девочка.
8.Умерла в реанимации со сгнившим после операции телом 85-летняя баба Римма.
9. Полчища колорадских жуков набросятся на огороды.
10. Закон о выплате материнского капитала семьям с первенцем подписал Путин.
11. Великий пост: что кушать и кому лучше воздержаться.
12. Коммунисты собирают подписи за «сталинскую Конституцию».
13. Как пузатенькому лысенькому пупсику разбудить страсть в женщине?
14. Россия выплатила все долги республик бывшего СССР.
15. За депутатские деньги отремонтируют дорогу на кладбище.
16. Море должно жить в душе.
17. Для друзей из Германии вышила Путина.
18. Учитель года — Ирина Пашкова.
На обложке — Исправцентр для зэков готов построить Виктор Голубев
Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. В номере вышел фотомарафон.