Гороскоп с 4 по 11 марта по знакам зодиака для жителей Бердска

Звезды сулят удачу всем знакам зодиака

Овен

Вероятно, что в начале недели неожиданные обстоятельства заставят Овнов заниматься совершенно незнакомым делом. Это время также неблагоприятно для установления контактов. Овнам предстоит усвоить серьёзный урок жизни, если вы ещё не осознали этого и не строите свою жизнь в соответствии с элементарными правилами уважения к окружающим людям и миру. Воскресенье вы можете провести с любимым человеком, отвлекитесь от работы и поговорите о личном.

Телец



На этой неделе некоторые из Тельцов, неважно, чем именно вы занимаетесь: изучаете философию, рисуете картины или же продираетесь сквозь хитросплетения банковских документов, – в любом случае, вы на высоте. В любви Тельцов также проявится потребность расставить точки над i, выяснить подробности по беспокоящему вопросу, получить какие-то гарантии от партнёра. Но возможны сложности в дальних поездках или при оформлении юридических и прочих бумаг.

Близнецы

Первые дни недели хороши для важных дел, подписания договоров и обретения партнёров по бизнесу. Лучше всего начните с себя, так как, скорректировав своё мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на всё под другим углом. Отнеситесь внимательно к режиму труда и отдыха, тогда повышение доходов вам обеспечено. Будьте терпимы к требованиям руководства. Близкие пригласят Близнецов на весёлое мероприятие в выходные. Не стоит отказываться.

Рак

В начале недели вероятны крупная удача, встреча с человеком, который станет самым дорогим в вашей жизни. Благоприятны поездки, путешествия, начало строительства. Не исключено, что активность некоторых из Раков будет кем-то несколько ограничена. Интеллектуальная и эмоциональная жизнь – на высоком уровне. В конце недели займитесь домом, оздоровительными процедурами. А работа не волк, в лес не убежит. Выходные проведите с семьёй на природе.

Лев

Старайтесь все важные дела успеть с понедельника по среду. Но в это время вы можете потерять уверенность в своих позициях. На работе возможно в чём-то и потеряете, но в большем — приобретёте. Удастся дополнительно подзаработать. Будьте осторожны, не исключена возможность попасть на крючок иллюзий в личных отношениях. О личных контактах и помощи со стороны женщин лучше забыть. Выходные дни заставят Льва поволноваться, но волнения будут приятными

Дева

Тактика невмешательства в дела других людей даст в это время некоторым из возможность сосредоточиться на своих собственных задачах и не тратить попусту силы на объяснения и уговоры. Какие-то прежние творческие идеи снова потребуют вашего внимания. Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если в чём-то не можете разобраться сегодня — лучше подождать до завтра.

Весы



В начале недели Весы могут организовать коллег на перспективное общее дело, однако, без вашего личного участия всё грозит рассыпаться, так что только организатором побыть не удастся. В отношениях с близким человеком у некоторых из Весов будет много недомолвок, к чему нужно отнестись спокойно. Если ничего не выяснять и не требовать, то можно услышать много интересного. Весы получат объяснения своим тревогам и обидам. Но не очень обольщайтесь.

Скорпион

Эта неделя принесёт Скорпионам удачу во многих делах, особенно благодаря личным инициативам, помощи покровителей и новым знаниям. В середине недели вероятен многообещающий разговор с начальством, который даст шанс реализации перспективных планов. Постарайтесь понять претензии близких людей — ведь они желают вам только добра. Подходит к концу довольно сложный для вас период, когда вы могли слегка перерасходовать свой энергетический запас.

Стрелец

Начало недели лучше провести с детьми, сходить на выставку, в театр или просто вспомнить своё детство и доставить себе удовольствие невинными развлечениями. Привлеките к этому занятию друзей, которые будут рады хорошо провести время. Стрельцы будут проницательны и способны почувствовать других людей, ваша интуиция на высоте. Среду посвятите выполнению рутинных обязанностей. Товары повседневного спроса звёзды рекомендуют приобретать в субботу.

Козерог

Козерогам следует спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов окружающих, это необходимо для решения важных дел и во избежание ошибок. Часто все передвижения будут осуществляться в компании приятных и общительных людей, с комфортом, каких-либо неприятностей. В субботу будьте осторожнее, так как возможно поступление намеренно искажённой информации. Также в этот день возрастёт активность недоброжелателей и конкурентов.

Водолей

Всю неделю Водолеи могут заниматься перестановками в доме или формированием нового фундамента карьеры. В это время вы должны осознать себя как личность и научиться находить равновесие между эгоцентризмом и, возможно, излишним самопожертвованием. Со среды Водолей будет подобен маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, хорошо, хоть не в бурном. Есть вероятность, что вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.

Рыбы



Финансовое положение Рыбы начинает стабилизироваться. Во вторник отправляйтесь за необходимыми покупками. В четверг не пропустите важную информацию. Пятница может принести неожиданные денежные поступления. В воскресенье не слишком увлекайтесь азартными играми. Также необходимо реалистично посмотреть на некоторые вещи и, возможно, принять не совсем приятные решения. В личной жизни, позабыв об обычной своей осторожности, вы можете проиграть.