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Сильный ветер со снегом придет в Бердск

08:24 04.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Днем температура составит +3 градуса.

Сильный ветер со снегом придет в Бердск
Погода ожидается переменчивая

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -5, -10°C, при прояснениях до -15°C, днём -2, +3°C.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

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