К перенесшей инсульт матери срочно вылетел футболист Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вылетел в Португалию на частном самолете.

Роналду отправился к маме на частном самолете

По информации источника, 35-летний футболист отправился домой на остров Мадейра к матери, которая утром 3 марта перенесла инсульт. В настоящий момент 65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру находится в больнице, где через несколько часов должна пройти новое обследование.

Отмечается, что лучший бомбардир «Ювентуса» текущего сезона вернется в Италию 4 марта, чтобы принять участие во 2-м полуфинальном матче Кубка страны с «Миланом».

Напомним, что 1-я встреча между командами завершилась вничью (1:1).

В нынешнем розыгрыше Серии А Роналду провел на поле 21 матч, забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи.

Матч между «Ювентусом» и «Миланом» пройдет 4 марта в Турине и начнется в 22:45 (мск).

Прямую трансляцию встречи смотрите 4 марта в 22:40 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник: МАТЧ ТВ