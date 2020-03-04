Изуродовала лица стая собак 4-летней девочке в Красноярском крае

Собаки не первый раз нападают на людей в Красноярске

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, 26 января 2020 года 4-летняя девочка и ее 10-летний брат вышли на прогулку в районе улицы Красноармейской города Ачинска. Неожиданно появившаяся стая бродячих собак напала на девочку, укусила ее за лицо, причинив повреждение, которое медики квалифицируют как легкий вред здоровью.

В настоящее время следователем опрошены должностные лица администрации города Ачинска, ответственные за контроль содержания безнадзорных животных, изъята интересующая следствие документация по деятельности подрядной организации, осуществляющей мероприятия по отлову животных. По делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет РФ