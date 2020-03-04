На каком языке молятся в РПЦ? Православные высказываются за смену языка богослужения

Большинство россиян (63%) полагают, что знают, на каком языке совершается богослужение в православных храмах

Три четверти опрошенных православных поддержали инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о языке богослужения и инициативе патриарха по частичной русификации богослужения.

Большинство россиян (63%) полагают, что знают, на каком языке совершается богослужение в православных храмах. Наиболее распространенные версии — на русском языке (27%), на старославянском или древнеславянском (13%) и на церковнославянском (9%). Более трети опрошенных сообщили, что не знают, на каком языке проводят богослужения в православных храмах (37%).

Православные россияне скорее пойдут в храм, где богослужение совершается на русском языке, — об этом сообщили 30%. Такая же доля утверждает, что для них не имеет существенного значения, на каком языке совершается богослужение (30%). Каждый пятый православный россиянин (21%) предпочел бы посещать храм, где богослужение проходит частично на русском, а частично на церковнославянском языке. За богослужение исключительно на церковнославянском языке выступили 15% православных.

Инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения, озвученную им в конце 2019 года, в той или иной степени поддерживают 75% православных россиян.

Подавляющее большинство православных россиян сообщают, что в той или иной степени понимают смысл молитв в православных храмах (94%). В рамках опроса этим респондентам было предложено определить, верен ли дословный перевод первой строки христианской молитвы «Отче наш»: «Отче наш, Иже еси на небесах, да святится Имя Твое…». Большинство опрошенных православных (74%), уверенных, что полностью или частично понимают слова молитв, посчитали перевод («Отец Наш, пребывай же на небесах, чтобы вовек было свято Имя Твое») верным. На самом деле озвученный перевод не является правильным, и это определить смогли 14% респондентов.

Православные, неверующие или колеблющиеся за последний год посещали храм по случаю крещения, отпевания и иных подобных мероприятий (37%), посещали богослужение (29%), финансово помогали церкви (13%), а также причащались (12%) или принимали участие в делах прихода (5%). Однако этим взаимодействие с представителями церкви — священником или кем-то иным из прихода — чаще всего ограничивается. Так, 69% из тех, кто делал что-либо из вышеперечисленного, никогда не советуются при принятии важных решений с представителями церкви; 20% делают это «очень редко»; 9% — «время от времени» и лишь 2% часто обращаются к мнению церкви.

Источник: ВЦИОМ