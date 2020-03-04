Огурцы: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка

Сорта огурцов делятся на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Чтобы лакомиться хрустящими огурчиками беспрерывно, лучше сразу высевать разный посадочный материал. Благодаря этой «маленькой хитрости» растения поочередно плодоносят, что позволяет наслаждаться свежими огурцами на протяжении всего сезона.

Все огородники сажают огурцы на своём участке в соответствии со своими возможностями

Благодаря отличному вкусу и относительной простоте выращивания огурцы стали постоянными завсегдатаями каждого огорода (их даже выращивают на подоконнике!). Несмотря на то, что эта культура весьма неприхотлива, не каждому садоводу удается вырастить огурцы безрассадным методом. Причины такой неудачи, как правило, заключаются в неправильном проведении или отсутствии подготовки семян, а также в непосредственной процедуре посадки, либо же неверном последующем уходе за всходами. Однако, добиться успеха в этом деле можно без каких-либо проблем, если следовать вполне простым правилам!

О том, как правильно посадить огурцы в открытый грунт семенами, читайте далее в этой статье, в которой вас ждут советы, рекомендации и пошаговые инструкции по посеву огурцов сразу в грунт.

Когда сажать огурцы семенами в открытый грунт: оптимальные сроки посева

Поскольку эта тыквенная культура принадлежит к числу достаточно теплолюбивых растений, то рекомендуется высаживать семена огурцов в открытый грунт только тогда, когда почва прогреется до +12 градусов, а температура окружающего воздуха будет стабильно выше +14..+15 градусов.

Производить посев раньше нет смысла, так как семена будут долго сидеть в земле и не прорастать. В итоге они могут и вовсе не взойти, а попросту сгнить во влажной и холодной среде.

Но не стоит и сильно откладывать, ведь оптимальная температура для роста огурцов +14..+30 градусов, и если пик их развития совпадет с июльским зноем, они попросту перестанут расти и начнут засыхать.

Очевидно, что в теплице почва прогревается быстрее, поэтому и сажать огурцы можно раньше (на 1-2 недели).

В зависимости от региона и климата

В связи с тем, что климат в разных частях страны сильно отличается, не существует единых сроков посева. Выбирать время посадки огурцов в открытый грунт необходимо, опираясь на климатические особенности каждого отдельного региона, а именно на погодные условия текущего сезона.

Так, в Средней полосе (Подмосковье) огурцы высевают в 2-3 декаде мая.

Сроки посева огурцов в открытый грунт на Северо-Западе (Ленинградской области), как правило, смещаются на 1-2 недели вперед от подмосковных.

На Урале и в Сибири — в конце мая — начале июня.

Кстати! В регионах с коротким летом огурцы часто выращивают через рассаду.

А вот на Юге России огурцы можно сеять в открытый грунт уже во второй половине апреля.

Повторяем! Главным условием при выборе даты посадки огурцов в открытый грунт является температура окружающей среды, которая не должна опускаться ниже +14-..15 градусов, и температура почва, которая должна прогреться до 12 градусов. В противном случае семена не взойдут.

Совет! Сорта огурцов делятся на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Чтобы лакомиться хрустящими огурчиками беспрерывно, лучше сразу высевать разный посадочный материал. Благодаря этой «маленькой хитрости» растения поочередно плодоносят, что позволяет наслаждаться свежими огурцами на протяжении всего сезона.

По рекомендациям производителей в зависимости от сорта

Конкретные даты для посадки семян огурцов выбранного сорта (или гибрида F1) очень часто можно найти на тыльной стороне упаковки.

По лунному календарю в 2020 году

Выбрать конкретные даты для посадки огурцов в открытый грунт вам может помочь лунный календарь.

Всем давно известен тот факт, что луна влияет не только на воды мирового океана, но и на соки внутри растений. Так, самый благоприятный период, когда можно сеять огурцы выпадает на растущую луну.

По лунному календарю, в 2020 благоприятными днями, когда можно сажать огурцы в открытый грунт, считаются следующие даты:

в апреле — 1, 2, 24, 25, 27-30;

в мае — 2-4, 6, 15-17, 20, 21 25-31;

в июне — 2-4, 11-14.

Если вам не удастся посадить огурцы именно в вышеназванные даты, не расстраивайтесь! Главное, чтобы день посадки не входил в число неблагоприятных (дни Полнолуния и Новолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак — выделен курсивом):

в апреле — 8, 15-17, 23;

в мае — 7, 13-14, 22;

в июне — 5, 9-11, 21.

По данным лунного календаря, из журнала «1000 советов дачнику».

Как выбрать хороший сорт огурцов

Сажайте сразу несколько сортов огурцов — штуки 3-4, а лучше 5-6. Ведь трудно предполагать, каковы будут условия текущего года, поэтому сортовое разнообразие увеличит ваши шансы на получение более стабильных урожаев. К тому же разные сорта в разные года, в зависимости от погодных условий, имеют свои преимущества, так как одни лучше приспособлены к дефициту влаги, вторые — более холодостойкие, третьи — устойчивы к определенным заболеваниям.

Если же вы сажаете всего один или 2 сорта, то гарантировать получение стабильного урожая достаточно сложно.

Выбрать оптимальный сорт (гибрид) вам помогут следующие подробные обзорные статьи о самых популярных и лучших сортах огурцов:

Лучшие сорта для выращивания в открытом грунте .

. Для выращивания в теплице .

. Лучшие самоопыляемые (партенокарпические) сорта .

. Пчелоопыляемые сорта .

. Сорта огурцов с пучковой завязью (пучковые огурцы).

Как сажать огурцы семенами в открытый грунт

Чтобы посадка огурцов была успешной, мало просто купить семена и высеять их в первый попавшийся свободный час: нужно провести тщательную подготовку не только семян, но и грунта (грядки), а также соблюсти ряд правил по непосредственному посеву семян в открытый грунт.

Так давайте же разбираться, как правильно посадить семена огурцов.

Подготовка семян

Как правило, большинство огородников сеют эту культуры сухими семенами, т.к. огурцы отлично всходят. Однако, чтобы быть полностью уверенным в их всхожести, по желанию, можно провести предпосевную обработку семян.

Кстати! На сайте имеется отдельная подробная статья о том, как подготовить семена огурцов к посеву.

Выбор участка: правила севооборота и подготовки грядки

К выбору места для выращивания огурцов стоит подойти со всей серьёзностью, ведь эта культура очень тепло- и светолюбива, а значит, даже легкое понижение температуры и затененность обязательно отрицательно скажутся на её урожайности (хотя существуют относительно теневыносливые пчелоопыляемые сорта, а также холодостойкие самоопыляемые (партенокарпические) гибриды; вам необходимо лишь выбрать соответствующий выносливый сорт или гибрид).

После чего лучше сажать: хорошие и плохие предшественники

Место для огурцов следует подбирать в соответствии с правилами севооборота. Так, огурцы желательно сажать после следующих культур:

томатов и перцев, баклажанов;

лука и чеснока;

капусты.

Также можно делать смешанные посадки огурцов с томатами, капустой, репой, редисом, кукурузой, бобовыми и зелеными культурами.

Обратите внимание! А вот после тыквенных и бахчевых культур (тыкв, кабачков, патиссонов, дынь, арбузов) огурцы сажать нельзя, так как у них общие болезни. То же самое касается повторной посадки огурцов на грядку, где они уже росли.

Подготовка почвы и грядки для посадки огурцов

Основой для получения богатых урожаев огурцов является высокое плодородие почвы. Естественно, она должна быть легкой и рыхлой, а также нейтральной по кислотности.

Конечно, в идеале грядку под посадку огурцов (и других культур) следует готовить еще осенью, но если вы этого не сделали, то ничего страшного — перекопать и внести необходимые удобрения можно и весной, хотя бы за месяц или за 1-2 недели до посадки семян.

Как вариант, можно внести органику или минеральные удобрения сразу в посадочные лунки, сделав их глубиной 25-30 см (на штык лопаты). Далее всё тщательно перемешать с огородной землей и провести посев на рекомендуемую глубину (1,5-3 см).

Кроме того, по выделенному под посев зеленцов участку тонким слоем можно разложить перегной или компост (примерно 5-8 кг на 1 кв. метр), насыпать древесную золу (100-200 грамм на 1 кв.м.), а затем глубоко (на штык лопаты — 25-30 см) всё перекопать.

Кстати! Огурцы любят навоз (но желательно использовать именно перепревший, а не свежий).

Внесенные органические удобрения сделают почву более рыхлой, а также насытят её питательными веществами, необходимыми для активного роста и плодоношения культуры.

Если вы допускаете использование минеральных удобрений, то под перекопку следует внести весь комплекс макроэлементов, например, можно использовать одну нитроаммофоску (азот, фосфор, калий — всех по 16%) либо взять все элементы по отдельности — мочевину или аммиачную селитру, суперфосфат, сернокислый калий (по инструкции).

Обратите внимание! Осенью рекомендуется вносить калийные и фосфорные удобрения (они долго впитываются и растворяются), а весной — азотные удобрения (действуют достаточно быстро и могут вымыться из почвы, если их внести осенью).

Стоит знать! Как бы вы не готовили грядку под посадку огурцов, вам в любом случае придется их подкармливать в период вегетации, причем делать это довольно часто — в течение всего периода плодоношения (особенно это касается калийных удобрений). Важно! Не стоит изначально вносить в почву избыточное количество удобрений, т.к. превышение их нормы может попросту погубить ваше растение (его корни).

Способы посадки и выращивания огурцов

Все огородники сажают огурцы на своём участке в соответствии со своими возможностями. Однако, существует несколько довольно оригинальных и вполне эффективных способов выращивания огурцов.

В бочках

Пожалуй, это самый оригинальный способ посадки огурцов, у которого достаточно простая технология подготовки самой бочки, посева семян, а также дальнейшего ухода и сбора урожая.

Совет! На сайте уже есть подробная статья о том, как можно эффективно выращивать огурцы в бочках.

В мешках

В общем-то, этот способ похож на предыдущий, разве что теперь в качестве посадочной емкости используются плотные полиэтиленовые пакеты или мешки из-под сахара (или муки). Однако, в этом случае вам придется делать опоры и подвязывать на них плети, а также следить за поливом, иначе говоря, довольно серьёзно заморочиться.

Кстати! Аналогичным образом можно выращивать картофель в мешках. Однако, эффективность данного способа довольно сомнительная.

Способы выращивания в зависимости от методов (способов) подвязки

Существует огромное разнообразие способов подвязки огурцов.

Конечно же, самый популярный и эффективный из них — на шпалере, но есть и куда более оригинальные.

Совет! На сайте имеется подробный материал о том, как и каким способом можно подвязывать огурцы.

Посадка на черное агроволокно (спанбонд)

Как вариант, вы можете выращивать огурцы на черном агроволокне.

Кстати! Это и очень популярный способ выращивания клубники.

Что же нужно сделать?

Постелить агроволокно, сделать прорези на необходимом расстоянии (по рекомендуемой схеме) и посадить семена.

Либо можно сделать наоборот, то есть сначала посеять семена, дождаться всходов, а уже потом застелить грядку спанбондом.

Посадка огурцов под черную пленку снижает температуру почвы на 2-4 градуса, поэтому в летнюю жару такие огурцы чувствуют себя лучше.

На теплой грядке

Поскольку в умеренной зоне всегда присутствует риск возвратных весенних заморозков, то надежнее всего высаживать огурцы на теплые (высокие) грядки.

А уже на теплой грядке вы можете подвязывать (выращивать) огурцы любым наиболее подходящим (удобным) вам способом.

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посадки семян огурцов в открытый грунт:

Сделать посадочные лунки или ровные рядки (бородки).

Глубина посадки семян огурцов — 1,5-2 см (максимум-3 см, если у вас очень рыхлая и песчаная земля).

Слегка пролить лунки и бороздки водой.

Разложить сухие семена в бороздки на расстоянии 5-10 см (если вы сеете уже проросшие семена или на 100% уверены в их всхожести, то можно сразу сеять по рекомендуемой схеме посадки для данного сорта или гибрида, когда, как правило, на 1 кв. метре размещают не более 4-5 растений: 20-40 см на 60-100 см).

В одну лунку лучше положить сразу 2-3 семечка, чтобы впоследствии удалить более слабые.

Присыпать лунки землей или разровнять бороздки.

Совет! Для защиты ваших семян от муравьев, после того как вы положите семена в лунки или бороздки, сверху можно посыпать на них табачную пыль или горчичный жмых (т.к. сказать замульчировать семена), а уже затем засыпать землей. Кстати! Табачная пыль — это также профилактика от нематоды.

Снова выполнить легкий полив.

Укрытие после посадки

Чтобы создать высокую влажность, которую так любят огурцы, после посева грядку укрывают полиэтиленом (а еще лучше белым спанбондом).

Некоторые огородники монтируют над посадками мини-парник на дугах.

Укрытые таким образом огурцы, благодаря высокой влажности, быстро прорастут и не пострадают от возвратных весенних заморозков.

А как только сеянцы прорастут и появятся всходы, пленку потребуется оперативно снять.

В случае с мини-парником, его нужно будет периодически открывать (проветривать), постепенно увеличивая время пребывания растений на открытом воздухе.

В дальнейшем, когда начнется период цветения, укрытие (парник) рекомендуется полностью снять или открыть с торцевых сторон для того, чтобы внутрь могли залетать пчелы (в случае если вы выращиваете пчелоопыляемые сорта).

Таким образом, можно сказать, что как таковых каких-то особых секретов посадки огурцов в открытый грунт нет, но есть некоторые нюансы и правила, которые нужно учитывать. К тому же посадить — это лишь полдела или даже четверть дела. Чтобы получить богатый урожай, нужно правильно ухаживать и выращивать. Удачи!

Источник: countryhouse.pro