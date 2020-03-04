Изменится расписание электричек на длинных выходных в Бердске

Электрички будут ходить по расписанию выходного дня

Компания «Экспресс-пригород» традиционно изменит график движения пригородных поездов, курсирующих в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги, в связи с празднованием Международного женского дня.

Так, 7, 8, 9 марта пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. АО «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Источник: Западно-Сибирская железная дорога