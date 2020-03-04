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Германия передаст России данные о советских военнопленных

13:53 04.03.2020 Фото: pixabay.com
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Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.

Германия передаст России данные о советских военнопленных
В апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне

Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
По его словам, в 2019 году министры иностранных дел ФРГ и РФ договорились о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену. Соответствующее соглашение было подписано осенью в Берлине.
«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях. И это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», — заявил посол на вечере, посвященном памяти военнопленных, в своей резиденции в Москве.

Источник: РИА Новости

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