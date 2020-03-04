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Мобильные мусоросортировочные комплексы запустили в Новосибирской области

13:45 04.03.2020 Фото: pixabay.com
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Новое оборудование поможет исключить ручной труд и определить процент эффективности выборки вторсырья.

Мобильные мусоросортировочные комплексы запустили в Новосибирской области
Сортировка мусора будет проходить быстрее

Два мобильных сортировочных комплекса по сортировке ТКО для последующей переработки, утилизации или коммерческой реализации отходов производительностью до 20-25 тыс. тонн в год каждый, запустили на Гусинобродском полигоне в Новосибирске. Это первый проект механической сортировки именно на полигонах города, что поможет исключить ручной труд и определить процент эффективности выборки вторсырья, сообщила ТАСС во вторник председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова.

«Непосредственно на полигонах [Новосибирска установка комплексов] — это первый опыт сортировки механической. Это позволит изучить морфологию и понять, какой процент эффективности выборки вторсырья можно делать из объема отходов. После полугода работы планируется поставить на второй полигон такие же линии. Реализация этого проекта — замена ручной сортировки на механическую на обоих полигонах города Новосибирска», — сказала Сидорова.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во вторник на полигоне сообщил журналистам, что Новосибирск производит свыше 1 тыс. тонн мусора в сутки. По его словам, в городе два полигона, которые обслуживает муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»). Предприятие занимается вывозом ТКО и утилизацией. Ввод сортировочных комплексов, отметил Локоть, позволит отбирать фракции для запуска во вторичную переработку. Комплексы способны обработать порядка 10% привозимого на Гусинобродский полигон мусора.

Cортировочные линии передал в аренду МУП «САХ» «Ростелеком». Как пояснили ТАСС в «Ростелекоме», срок договора аренды — 36 месяцев. После этого предприятие может выкупить комплексы для дальнейшего использования. Максимальная производительность одной линии составляет до 250 кубометров в сутки (до 20-25 тыс. тонн в год). Отличительной особенностью оборудования является мобильность. При необходимости его можно быстро перебазировать.

Источник: ТАСС

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