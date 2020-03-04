ябатя: Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в инстаграме фотографию с новорожденной дочерью.
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Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя
«Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя», — написал Козловский.
Вчера его гражданская жена режиссер Ольга Зуева рассказала пользователям соцсети, что они впервые стали родителями (пара вместе с 2015 года). Роды проходили в США.
«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — сообщила Зуева.
Имя малышки пока не раскрывают.
Источник: РИА Новости