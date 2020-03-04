ябатя: Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочерью

3 марта его гражданская жена режиссер Ольга Зуева рассказала пользователям соцсети, что они впервые стали родителями (пара вместе с 2015 года). Роды проходили в США.

Имя малышки пока не раскрывают

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в инстаграме фотографию с новорожденной дочерью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя Публикация от Данила Козловский (@danilakozlovsky) 2 Мар 2020 в 7:33 PST

«Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя», — написал Козловский.

Вчера его гражданская жена режиссер Ольга Зуева рассказала пользователям соцсети, что они впервые стали родителями (пара вместе с 2015 года). Роды проходили в США.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — сообщила Зуева.

Имя малышки пока не раскрывают.

Источник: РИА Новости