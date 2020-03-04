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#ябатя: Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочерью

13:44 04.03.2020 Фото: instagram.com/danilakozlovsky
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3 марта его гражданская жена режиссер Ольга Зуева рассказала пользователям соцсети, что они впервые стали родителями (пара вместе с 2015 года). Роды проходили в США.

#ябатя: Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочерью
Имя малышки пока не раскрывают

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в инстаграме фотографию с новорожденной дочерью.

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Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя

Публикация от Данила Козловский (@danilakozlovsky)

«Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя», — написал Козловский.

Вчера его гражданская жена режиссер Ольга Зуева рассказала пользователям соцсети, что они впервые стали родителями (пара вместе с 2015 года). Роды проходили в США.
«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — сообщила Зуева.
Имя малышки пока не раскрывают.

Источник: РИА Новости

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