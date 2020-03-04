На 300 рублей могут купить ручки и тетрадки к школе дети из многодетных семей в Бердске и Новосибирской области

Срок обращения граждан за получением помощи – до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата. Семья должна быть малоимущей. И по 300 рублей выделят каждому ребенку.

На 300 рублей могут купить ручки и тетрадки к школе дети из многодетных семей

Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи

Размер 300 руб.

Периодичность выплаты



Ежегодно

Круг получателей

Один из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи

Основные документы

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и копию);

2) удостоверение многодетной семьи (подлинный экземпляр и копию);

3) свидетельство о рождении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты;

4) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, и их копии;

5) справку об обучении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты, в общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Новосибирской области;

6) выписку из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства);



7) справки о доходах заявителя и членов его семьи (за 3 месяца до момента обращения), для неработающих граждан трудоспособного возраста — справки из центра занятости населения.Заявители, являющиеся получателямипособия на ребенка, предоставляют только заявление и справку.

Срок обращения граждан за получением помощи – до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата

Основание

Постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 № 322-п.