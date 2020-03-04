Учитель-2020 Бердска : Я не понимаю, когда ребенок не хочет идти в школу

Лучшим учителем года стала Ирина Пашкова из лицея № 6 Бердска
В течение месяца конкурсантки проводили открытые уроки, мастер-классы, участвовали в дискуссиях и проводили родительские собрания, писали эссе, демонстрировали собственные наработки Педагоги лицея № 6 становятся победителями конкурса профессионального мастерства второй год подряд. Учителем года-2019 стал учитель химии Евгений Кривоногов.
— Говоря об Ирине Геннадьевне, хочется привести в пример слова Василия Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Действительно, это такой учитель, глядя на которого невольно удивляешься, сколько тепла, любви и отзывчивости умещается в ее сердце. Я не могу представить этого человека в другой профессии, потому что именно работа в школе позволяет Ирине Геннадьевне раскрывать свои таланты, использовать творческий потенциал в полную силу. Я очень рад, что мне в жизни посчастливилось повстречать такого прекрасного педагога и просто чуткого и отзывчивого человека. Могу с уверенностью сказать, что именно у таких педагогов, как Ирина Геннадьевна, необходимо учиться и набираться опыта, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Викторович.
Мама посоветовала дочке пойти учиться на учителя, веря, что именно в этой профессии раскроются таланты и творческие способности.
— Общаясь с детьми, ты становишься лучше. Дети младшего школьного возраста — благодатная почва. Они смотрят на тебя с широко раскрытыми глазами, всегда тебя ждут и восхищаются. Они дают необыкновенный заряд энергии и помогают быть успешным. Делая их успешными, ты становишься для них наставником, которому они верят, доверяют и хотят идти за тобой, — призналась героиня рубрики «Профессионалы XXI века».
Ученик — факел, который надо зажечь
Да, дети меняются. Но и время не стоит на месте. Дети не могут быть такими, как 10 и 20 лет назад. Школа вчера — это ощущение мела, предметный результат. Сегодня — цифровые носители, универсальные учебные действия, школа завтра — развитие межпредметных и личностных навыков.
Я согласна с Плутархом. Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь, — убеждена преподаватель.
Мы живем в открытом, свободном обществе и дети, видя яркий пример своих родителей, стараются быть похожими на них. По словам учительницы, ей повезло, дети и родители относятся к Ирине Геннадьевне уважительно.
На сайте учителя родители пишут: Вы-самый лучший учитель. Моя дочь всегда говорит о Вас с большим уважением, а в школу идет с желанием. Мы же видим, что в нашем классе детей не только первоклассно обучают, но и дают им правильные жизненные установки, помогают стать чуткими, добрыми и отзывчивыми, воспитывают в них чувство ответственности.
Когда дети только переступают порог лицея, я говорю — ты в ответе за самого себя. Если ты будешь любить себя, перед тобой откроются все дороги жизни. Нужно с другими поступать так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Я не боюсь с детьми обсуждать проблемы, выводить их на откровенный разговор. Если раньше был учитель всезнающий, всегда прав. Сейчас учитель-друг, товарищ, наставник. Умеет признавать свои ошибки. Не боится ребенку сказать: «В данном вопросе я не знаю ответа. Давай вместе поищем», — считает педагог.
Я благодарна Зое Николаевне Родиной, что она поверила в меня. Когда руководитель верит и поддерживает, вырастают крылья.
Во время конкурса я знала, что не одна, со мной коллектив. Это совместная победа. Если я показываю, что я не боюсь саморазвиваться, дети подтягиваются. Я каждый день говорю ребятам: урок окончен! Но каждый раз знаю, что урок будет продолжен, потому что моя жизнь — это улыбки моих учеников, уроки, звук школьного звонка, знакомое ощущение мела в руках,- убеждена педагог.
Учитель — человек, который поможет стать успешным, определиться и сделать правильный выбор.
— Учитель, ребенок, родитель — триединый союз в достижении совершенства. Если родитель общается тесно с учителем дружественно, они всегда смогут найти причину трудности ребенка.
Я не понимаю, когда родители говорят, что ребенок не хочет идти в школу. А это значит, ему не объяснили, что учеба — основная деятельность. Может быть у него друзей в школе. Сейчас очень много детей — единственные в семье. Поэтому дома он герой и самый главный человек. А в обществе нужно убирать эгоцентричность, учиться общаться и дружить, — рассуждает лучший учитель.
Не нужно сидеть рядом с ребенком и делать домашние задания. Он должен знать, как выполнить. Если не знает, сядьте, объясните, позвоните своему другу-учителю.
Педагог лицея №6 относиться к семейному образованию положительно, но считает, что общение в коллективе имеет большое значение в становлении личности. Изучение предмета специалистом более качественное, а в семейном образовании ребенку чаще приходится обращаться к онлайн-урокам, заменяя живое общение и искать информацию в интернете.
Нет домашнего задания на выходные
Ирина Пашкова выступает за пятидневную систему образования, чтобы дети полноценно отдыхали.
— Я никогда не задаю домашнее задание на выходные. В субботу, воскресенье дети должны отдыхать, как и взрослые. Ребенок должен отдыхать, как ему хочется. Одним детям нужен подвижный отдых, другим нужно рисовать, читать. Обязательно должен быть организован семейный досуг. Общение с папой, с мамой, бабушками, дедушками. Дети рассказывают, что выходные они проводят за компьютером, играют в лего и гуляют во дворе. Ходите в театр, цирк, зоопарк, — советует Ирина Геннадьевна.
Театр, кино, книги
В выходные горожанка посещает театры. В числе любимых — «Театр оперы и балета», куда она ходит с учениками.
У Ирины Пашковой две дочери, две внучки. Старшая дочь бухгалтер, младшая учится в военной академии. На выставки и в зоопарк ходят с внучкой. Обожает гулять. Наблюдать за красотой природы.
Или под лаской плюшевого пледа пересмотреть «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи».
Недавно закончила читать приключения Тома Сойера. Позитивность этого героя помогает понять детскую душу.
Ученики очень любят учительницу. Поздравляют на праздники дарят цветы. Однажды один ученик принес корзину яблок.
— Мальчик принес корзину из своего сада на первое сентября. Это так трогательно. Мы раздали детям.
Лучший учитель 2020 желает коллегам душевной теплоты, чтобы они чувствовали свою нужность и востребованность.
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