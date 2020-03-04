Учитель-2020 Бердска : Я не понимаю, когда ребенок не хочет идти в школу

Ирина Пашкова не задает домашние задания на выходные. Она обожает театр и книги и считает, что если родители общаются с учителем тесно и дружественно, то всегда смогут найти причину трудностей ребенка.

Ирина Пашкова в свободное время ходит в театр

Лучшим учителем года стала Ирина Пашкова из лицея № 6 Бердска

В течение месяца конкурсантки проводили открытые уроки, мастер-классы, участвовали в дискуссиях и проводили родительские собрания, писали эссе, демонстрировали собственные наработки Педагоги лицея № 6 становятся победителями конкурса профессионального мастерства второй год подряд. Учителем года-2019 стал учитель химии Евгений Кривоногов.

— Говоря об Ирине Геннадьевне, хочется привести в пример слова Василия Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Действительно, это такой учитель, глядя на которого невольно удивляешься, сколько тепла, любви и отзывчивости умещается в ее сердце. Я не могу представить этого человека в другой профессии, потому что именно работа в школе позволяет Ирине Геннадьевне раскрывать свои таланты, использовать творческий потенциал в полную силу. Я очень рад, что мне в жизни посчастливилось повстречать такого прекрасного педагога и просто чуткого и отзывчивого человека. Могу с уверенностью сказать, что именно у таких педагогов, как Ирина Геннадьевна, необходимо учиться и набираться опыта, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Викторович.



Она хотела стать актрисой, но, 32 года проработав учителем начальных классов, считает, что учитель — самая удивительная профессия.Мама посоветовала дочке пойти учиться на учителя, веря, что именно в этой профессии раскроются таланты и творческие способности.— Общаясь с детьми, ты становишься лучше. Дети младшего школьного возраста — благодатная почва. Они смотрят на тебя с широко раскрытыми глазами, всегда тебя ждут и восхищаются. Они дают необыкновенный заряд энергии и помогают быть успешным. Делая их успешными, ты становишься для них наставником, которому они верят, доверяют и хотят идти за тобой, — призналась героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

Ученик — факел, который надо зажечь

Да, дети меняются. Но и время не стоит на месте. Дети не могут быть такими, как 10 и 20 лет назад. Школа вчера — это ощущение мела, предметный результат. Сегодня — цифровые носители, универсальные учебные действия, школа завтра — развитие межпредметных и личностных навыков.



— Идя в школу, нужно знать, зачем ты туда идешь. Я педагог сотрудничества. Ребенок чувствует душу учителя. Если он видит, что учитель справедлив, честен по отношению, старается помочь реализовать все его творческие способности, то проблем не может быть. Просто нужно найти тонкие нити соприкосновения с детской душой.Я согласна с Плутархом. Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь, — убеждена преподаватель.Мы живем в открытом, свободном обществе и дети, видя яркий пример своих родителей, стараются быть похожими на них. По словам учительницы, ей повезло, дети и родители относятся к Ирине Геннадьевне уважительно.На сайте учителя родители пишут: Вы-самый лучший учитель. Моя дочь всегда говорит о Вас с большим уважением, а в школу идет с желанием. Мы же видим, что в нашем классе детей не только первоклассно обучают, но и дают им правильные жизненные установки, помогают стать чуткими, добрыми и отзывчивыми, воспитывают в них чувство ответственности.Когда дети только переступают порог лицея, я говорю — ты в ответе за самого себя. Если ты будешь любить себя, перед тобой откроются все дороги жизни. Нужно с другими поступать так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Я не боюсь с детьми обсуждать проблемы, выводить их на откровенный разговор. Если раньше был учитель всезнающий, всегда прав. Сейчас учитель-друг, товарищ, наставник. Умеет признавать свои ошибки. Не боится ребенку сказать: «В данном вопросе я не знаю ответа. Давай вместе поищем», — считает педагог.Участие в конкурсе позволяет транслировать педагогический опыт с инновационной деятельностью. Учитель должен быть примером для своих детей.Я благодарна Зое Николаевне Родиной, что она поверила в меня. Когда руководитель верит и поддерживает, вырастают крылья.Во время конкурса я знала, что не одна, со мной коллектив. Это совместная победа. Если я показываю, что я не боюсь саморазвиваться, дети подтягиваются. Я каждый день говорю ребятам: урок окончен! Но каждый раз знаю, что урок будет продолжен, потому что моя жизнь — это улыбки моих учеников, уроки, звук школьного звонка, знакомое ощущение мела в руках,- убеждена педагог.

Ирина Пашкова не задает домашние задания на выходные



Учитель — человек, который поможет стать успешным, определиться и сделать правильный выбор.

— Учитель, ребенок, родитель — триединый союз в достижении совершенства. Если родитель общается тесно с учителем дружественно, они всегда смогут найти причину трудности ребенка.

Я не понимаю, когда родители говорят, что ребенок не хочет идти в школу. А это значит, ему не объяснили, что учеба — основная деятельность. Может быть у него друзей в школе. Сейчас очень много детей — единственные в семье. Поэтому дома он герой и самый главный человек. А в обществе нужно убирать эгоцентричность, учиться общаться и дружить, — рассуждает лучший учитель.

Не нужно сидеть рядом с ребенком и делать домашние задания. Он должен знать, как выполнить. Если не знает, сядьте, объясните, позвоните своему другу-учителю.



— Главное, не накапливать пробелы в знаниях. Понять, что ребенок может осилить, а что нет. Отправляя в школу, мамы и папы хотят видеть детей успешными. Но не каждый понимает, что ребенок будет одинаково хорошо успевать по всем предметам. Одни дети имеют гуманитарое направление, у других математический склад ума, — рассказывает бердчанка.Педагог лицея №6 относиться к семейному образованию положительно, но считает, что общение в коллективе имеет большое значение в становлении личности. Изучение предмета специалистом более качественное, а в семейном образовании ребенку чаще приходится обращаться к онлайн-урокам, заменяя живое общение и искать информацию в интернете.

Нет домашнего задания на выходные

Ирина Пашкова выступает за пятидневную систему образования, чтобы дети полноценно отдыхали.

— Я никогда не задаю домашнее задание на выходные. В субботу, воскресенье дети должны отдыхать, как и взрослые. Ребенок должен отдыхать, как ему хочется. Одним детям нужен подвижный отдых, другим нужно рисовать, читать. Обязательно должен быть организован семейный досуг. Общение с папой, с мамой, бабушками, дедушками. Дети рассказывают, что выходные они проводят за компьютером, играют в лего и гуляют во дворе. Ходите в театр, цирк, зоопарк, — советует Ирина Геннадьевна.



Некоторые жалуются, что дети мало читают. Но в компьютере тоже нужно читать. Сейчас и взрослые мало читают. Заставлять нельзя. Если нет образца родителей, то и ребенок не потянется к литературе. В хорошей книге есть всегда место загадкам. Чтение развивает не только интеллект, но и фантазию, способствует воспитанию.

Театр, кино, книги

В выходные горожанка посещает театры. В числе любимых — «Театр оперы и балета», куда она ходит с учениками.

У Ирины Пашковой две дочери, две внучки. Старшая дочь бухгалтер, младшая учится в военной академии. На выставки и в зоопарк ходят с внучкой. Обожает гулять. Наблюдать за красотой природы.

Или под лаской плюшевого пледа пересмотреть «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи».



«Войну и мир» перечитывала несколько раз. Завораживает Клеопатра.Недавно закончила читать приключения Тома Сойера. Позитивность этого героя помогает понять детскую душу.

Ученики очень любят учительницу. Поздравляют на праздники дарят цветы. Однажды один ученик принес корзину яблок.

— Мальчик принес корзину из своего сада на первое сентября. Это так трогательно. Мы раздали детям.

Лучший учитель 2020 желает коллегам душевной теплоты, чтобы они чувствовали свою нужность и востребованность.



— Женщинам нужно больше улыбаться. Верить и любить себя. Каждая женщина пусть считает, что она — цветок, которому нужно распуститься, зацвести и благоухать, — пожелала Ирина Пашкова.

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