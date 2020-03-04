Детское пособие до 3 лет: Получат мамы пособие, если отец ребенка не платит алименты и не живет с семьей в России, Бердске и Новосибирске?

Пособие назначается для матери. Если нет возможности получить справку о доходах супруга, мама пишет объяснительную.

Детское пособие на первого ребенка до 3 лет в Бердске составляет 12037 рублей

Назначат ли пособие маме малыша до 3 лет, если отец ребенка не проживает с семьей и не платит алименты, спрашивает жительница Бердска.

В статье на «Курьер. Среда. Бердск» о пособии для детей до 3 лет напечатано: «Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам». Это то что касаемо мамы. Нужны ли документы о доходах отца ребенка? Отец с ребенком не проживает, официально алименты не платит. И если нужна справка от отца ребенка о доходах, а работает без официального трудоустройства, то как поступить в данном случае? — спрашивает Людмила Антонова.

По словам директора Центра социальной поддержки населения Светланы Казаковой, если у семьи возникают сложности с документами о доходах (неофициальное трудоустройство, отсутствие трудоустройства), то заявитель, то есть мама, пишет объяснительную о причинах непредставления этих доходов.

Пособие на первого ребенка платят матери, все, что она может представить по доходам от второго родителя, она представляет, не может — тогда пишет объяснительную, почему это она не может сделать.

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (в 2020 году в Новосибирской области этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:

— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;



— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.