04.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Детское пособие до 3 лет: Получат мамы пособие, если отец ребенка не платит алименты и не живет с семьей в России, Бердске и Новосибирске?

20:45 04.03.2020, Галина Панчева Фото: pixnio.com
0

Пособие назначается для матери. Если нет возможности получить справку о доходах супруга, мама пишет объяснительную.

Детское пособие до 3 лет: Получат мамы пособие, если отец ребенка не платит алименты и не живет с семьей в России, Бердске и Новосибирске?
Детское пособие на первого ребенка до 3 лет в Бердске составляет 12037 рублей
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детское пособие до 3 лет: Получат мамы пособие, если отец ребенка не платит алименты и не живет с семьей в России, Бердске и Новосибирске?

Детские пособия от 3 до 7 лет: Какие документы предоставить в России, Бердске и Новосибирске?Детское пособие до 3 лет: Получат мамы пособие, если отец ребенка не платит алименты и не живет с семьей в России, Бердске и Новосибирске?Ещё 89 новостей

Назначат ли пособие маме малыша до 3 лет, если отец ребенка не проживает с семьей и не платит алименты, спрашивает жительница Бердска.

В статье на «Курьер. Среда. Бердск» о пособии для детей до 3 лет напечатано: «Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам». Это то что касаемо мамы. Нужны ли документы о доходах отца ребенка? Отец с ребенком не проживает, официально алименты не платит. И если нужна справка от отца ребенка о доходах, а работает без официального трудоустройства, то как поступить в данном случае? — спрашивает Людмила Антонова.

По словам директора Центра социальной поддержки населения Светланы Казаковой, если у семьи возникают сложности с документами о доходах (неофициальное трудоустройство, отсутствие трудоустройства), то заявитель, то есть мама, пишет объяснительную о причинах непредставления этих доходов.

Пособие на первого ребенка платят матери, все, что она может представить по доходам от второго родителя, она представляет, не может — тогда пишет объяснительную, почему это она не может сделать.

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (в 2020 году в Новосибирской области этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:
— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.
В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получаете данное пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

До 14 904 рублей выросла средняя пенсия в России в январе 2020 года
22:10 04-03-2020
До 14 904 рублей выросла средняя пенсия в России в январе 2020 года
Актер Алексей Панин покидает навсегда Россию. Покупает квартиру в Испании
22:06 04-03-2020
Актер Алексей Панин покидает навсегда Россию. Покупает квартиру в Испании
Запаха сексуально возбужденных женщин ощущают мужчины. И невозбужденных тоже
21:47 04-03-2020
Запаха сексуально возбужденных женщин ощущают мужчины. И невозбужденных тоже
Счетная палата: Не исчезнет нищета от 4 трлн рублей социальных нацпроектов президента Путина 2
21:38 04-03-2020
Счетная палата: Не исчезнет нищета от 4 трлн рублей социальных нацпроектов президента Путина
Это просто дебошир: угрожает убить жену, колотит двух пасынков, избил полкой соседок рецидивист в Чувашии 1
21:27 04-03-2020
Это просто дебошир: угрожает убить жену, колотит двух пасынков, избил полкой соседок рецидивист в Чувашии
БердскНазначили архитектором города Ивана Добкина в Бердске 5
21:01 04-03-2020
Назначили архитектором города Ивана Добкина в Бердске
БердскНе давите на нас: полиция взяла разъяснения с противника исправительной колонии для мэрии Бердска 3
21:00 04-03-2020
Не давите на нас: полиция взяла разъяснения с противника исправительной колонии для мэрии Бердска
Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска 9
20:53 04-03-2020
Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска
БердскДетские пособия от 3 до 7 лет: Какие документы предоставить в России, Бердске и Новосибирске?
20:45 04-03-2020
Детские пособия от 3 до 7 лет: Какие документы предоставить в России, Бердске и Новосибирске?
БердскДетское пособие до 3 лет: Получат мамы пособие, если отец ребенка не платит алименты и не живет с семьей в России, Бердске и Новосибирске?
20:45 04-03-2020
Детское пособие до 3 лет: Получат мамы пособие, если отец ребенка не платит алименты и не живет с семьей в России, Бердске и Новосибирске?