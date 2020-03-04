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Плесень и обшарпанные стены пульмонологического отделения ЦГБ Бердска попали на видео

14:02 04.03.2020, Марина Волкова Фото: стоп-кадр видео
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По словам главврача горбольницы Аллы Дробинской, проектно-сметная документация на косметический ремонт отделения готова.

Плесень и обшарпанные стены пульмонологического отделения ЦГБ Бердска попали на видео
Видео снято в октябре 2019 года
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Плесень и обшарпанные стены пульмонологического отделения ЦГБ Бердска попали на видео

Плесень и обшарпанные стены пульмонологического отделения ЦГБ Бердска попали на видеоКак в 30-е годы: теряются в коридорах без лампочек пожилые пациенты в поликлинике №2 БердскаЕщё 80 новостей

Прислала видео и рассказала об ужасном состоянии пульмонологического отделения ЦГБ Бердска горожанка Наталия Черникова. Также на видео попала поликлиника Микрорайона. Стоит отметить, видео снято в октябре 2019 года.

Там, где плесень это отделение пульмонологии по ул. Попова в Бердске, я сама снимала это видео, когда мой муж там лежал. Когда я пришла в больницу, я была шокирована. Там нет кислорода! Я писала жалобу в Москву, мне сказали, что сделают ремонт, но я туда больше не ходила. Какой сделают ремонт — покрасят все, а плесень останется. На фото коляска, но это раритет военный! Оснащения нет никакого. Обшарпанные стены это поликлиника в Микрорайоне, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка сегодня, 4 марта.

Женщина уже писала жалобы о состоянии больниц Бердска в Минздрав России и президенту страны Владимиру Путину.

— Я ни разу не видела такого. В селе республики Алтая и то состояние больниц лучше. Весной и осенью там делаются ремонты, а у нас что? Я просто в шоке. Вообще когда делался ремонт в отделениях, никто не помнит, — резюмирует Наталия.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметила, что ремонт отделения пульмонологии состоится уже совсем скоро:

— Да, ремонт планируется. Уже составлена проектно-сметная документация на косметический ремонт. Сейчас она идет на согласование в службе технического контроля. Мы не делали там ремонт, потому что шла замена пассажирского лифта. Теперь они поставлены. А дальше мы приступаем к текущему ремонту, — анонсировала Алла Николаевна сегодня, 4 марта.

Когда начнется ремонт и какова его истинная стоимость — пока неизвестно. Все зависит от проверки проектно-сметной документации СТК. Кроме того, в пульмонологии ЦГБ Бердска вскоре появится новая мебель.

Что касается мебели и оборудовании, заявка от заведующего отделением у нас есть. Частичная замена мебели уже была произведена, в этой ситуации решаем все по заявкам заведующих, — резюмировала главврач ЦГБ Бердска.

Сообщение о жутком состоянии лечебного отделения не первое. В августе 2019 года житель Бердска Александр Петров сообщил «Курьер. Среда. Бердск»  о том, что в стационаре отделения кардиологии бердской центральной городской больницы насквозь протекает крыша. Он лечится здесь первый раз и шокирован ситуацией.

Тогда Алла Дробинская сообщала, что корпуса горбольницы требуют достаточно больших вложений. Все их постарались учесть, составляя информацию в Минздрав региона. Капитальный ремонт кровли в отделении кардиологии запланирован на 2020 год.

Автор видео Наталия Черникова

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От редакции

Часто лежите в больницах?

Аноним, 04 марта 2020 14:25
Главное - чтобы костюмчик сидел.
Если накрасить губки пульмонологическому отделению Бердска, то рентген перестанет ломаться как по часам, как и все остальное оборудование времен царя Гороха.
Железная логика нового успешного руководителя.

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