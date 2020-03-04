Деньги вместо земли многодетным: от 216 000 рублей могут получить семьи в Бердске

Многодетные должны стоять на учете для получения участка, а также на улучшении жилищных условий. 32 семьям бердчан разослали уведомления о возможности получить деньги.

Многодетная семья может потратить деньги за землю на ремонт, строительство или реконструкцию жилья

Направил всем многодетным семьям, обратившимся за предоставлением земельного участка, уведомление о возможности получения вместо земельного участка единовременной денежной выплаты Центр социальной поддержки населения в Бердске.

По словам директора Центра социальной поддержки населения Светланы Казаковой, 32 семьям о данной возможности сообщили либо по телефону, либо направили уведомление почтой. Но это еще не окончательный список, отметила Светлана Дмитриевна.

18 марта по вопросам, касающимся получения многодетными семьями единовременной денежной выплаты вместо земельного участка, пройдет прямая телефонная линия. Телефон, по которому можно будет позвонить, в Бердске сообщат дополнительно.

Консультацию по вопросу получения единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства можно получить по телефону «горячей линии» министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8 800 100 00 82 с 14.00 часов до 16.00 часов.

С 1 января 2020 года вступил в законную силу закон Новосибирской области от 28 ноября 2019 года № 433-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», устанавливающий право многодетных граждан на получение единовременной денежной выплаты взамен предоставления многодетным гражданам земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Кто получит деньги

Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Сколько получат денег вместо земли

Размер единовременной денежной выплаты составляет:

1) для граждан, имеющих трех детей, — 216000 рублей;

2) для граждан, имеющих четырех детей, — 288000 рублей;

3) для граждан, имеющих пять и более детей, — 360000 рублей.

На какие цели можно потратить выплату

1) приобретение земельного участка, расположенного на территории Новосибирской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, включая уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение земельного участка, а также погашение основного долга и уплату процентов (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств);

2) приобретение, строительство жилого помещения, расположенного на территории Новосибирской области, осуществляемое посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, включая уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение, строительство жилого помещения, а также погашение основного долга и уплату процентов (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств);

3) строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося в собственности гражданина, указанного в части 1 настоящей статьи, расположенного на территории Новосибирской области, осуществляемое без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства;

4) проведение ремонта жилого помещения, находящегося в собственности гражданина, указанного в части 1 настоящей статьи, расположенного на территории Новосибирской области;

5) подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома), расположенного на территории Новосибирской области, к сетям инженерно-технического обеспечения.

В порядке очереди

Единовременная денежная выплата предоставляется в порядке очередности постановки многодетных граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В 2020 году право на получение единовременной денежной выплаты смогут реализовать многодетные граждане, вставшие на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, до июля 2013 года.

Извещения о возможности получения единовременной денежной выплаты будут направлены многодетным гражданам в 2020 году после утверждения порядка предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства установлен постановлением правительства Новосибирской области от 11 февраля 2020 года № 23-п «О порядке предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства» (приложение к постановлению 23-п).

Порядком предусмотрена рассылка индивидуальных уведомлений о возможности получения единовременной денежной выплаты многодетным гражданам, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (в порядке очередности постановки на учет).

Обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты имеют право многодетные граждане, которым направлены индивидуальные уведомления о возможности получения единовременной денежной выплаты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», земельный кодекс дает возможность многодетным семьям получить в собственность земельный участок, но в соответствии с законодательством субъекта. Для Бердска субъект — Новосибирская область. В законе об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области прописано, что гражданам имеющих трех и более детей, земельные участки для ИЖС, ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства предоставляются на территории городских и сельских поселений Новосибирской области. Но Бердск является городским округом. Таким образом, многодетные семьи Бердска не могут получить бесплатный земельный участок в родном городе. Но такие семьи могут подать заявление на принятие их на учет на предоставление земельного участка в городских и сельских поселениях региона. Для этого горожане могут не выписываться из Бердска.