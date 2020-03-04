Он нас даже не кормил: в похищении детей и насилии обвинила мужа многодетная мать

Многодетная мать рассказала о зверствах супруга

Алина В. – мама трех озорных мальчишек. Каждый ее день на протяжении трех месяцев идет по одному сценарию: женщина бежит к мальчикам встретиться тайком, обнимает их и убегает на работу. Все потому, что муж, который избивал ее три года, забрал детей и не разрешает видеться с ними.

«Он нас даже не кормил»

Алина и Алик познакомились одиннадцать лет назад, их свела подруга. Как и всегда в таких историях все начиналось хорошо: влюбленность, свадьба, быт, дети. А потом в какой-то момент все рушится, и муж поднимает на тебя руку. По этому сценарию сложились судьбы тысячи женщин, которые пострадали от домашнего насилия, только развязка у всех разная. Кто-то находит в себе силы уйти и начать жизнь заново, кто-то погибает от рук насильника, а кто-то лишается всего, как наша героиня.

Алина рассказывает: первый раз Алик избил ее три года назад, по какой причине — неизвестно. Тогда она забрала заявление, подумала, что так будет лучше для детей, ведь мальчикам нужен отец. С этого дня побои и издевательства уже не прекращались. Вспоминая ужасы семейной жизни, Алина еле сдерживает слезы от обиды и горечи. Она сбивчиво и хаотично рассказывает о выходках своего бывшего мужа.

«Вы понимаете, что он нас даже не кормил. Он специально покупал кошке большую палку колбасы, а мы сидели голодные. Мне через окошечко соседка передавала еду в долг. Иногда моя мама могла что-то передать. Он закрыл нам доступ к душу, мы сидели грязные. Это же издевательство. Дети видели, как он меня бил», — говорит Алина.

Женщина в красках помнит тот день, когда ушла от тирана. Решение пришло в голову мгновенно: рано утром в сентябре Алина взяла в охапку детей, выпрыгнула в окно и побежала подальше от дома – босиком и без одежды.

«Четыре месяца мы скрывались от него по кризисным центрам. Тогда мне органы опеки сказали, что я не имею права скрывать от него детей. Мне пришлось отдать мальчиков на выходные, как раз среднему исполнялось шесть лет, день рождения хотели справить. Я не думала, что после этого я их уже не увижу».

Алина третий месяц не может нормально общаться с детьми. Она приходит к старшему в школу, а двух младших ребят навещает в детском садике. «Не хочу, чтобы они меня забыли», — искренне признается она. Мальчики, по ее словам, очень скучают по маме. Они пишут ей записки, в которых просят забрать их.

«Мальчики говорят, что он по утрам сильно на них кричит. Алик-то не привык их собирать в школу и садик, я это все делала. Я прихожу их навестить, а они неопрятные, неухоженные. Я старшему ногти стригу в школе, представляете. Учителя и воспитатели говорят, что за это время мальчики сильно изменились, начали агрессивно себя вести. С папы пример берут, видимо»

Цена детей — дом

Сейчас мальчишки живут с папой в доме, который когда-то построили Алина и Алик вместе. Женщина уверяет: ее детям с Аликом небезопасно. Все потому, что у мужчины есть незарегистрированные автомат и пистолет, он постоянно пьет и уходит надолго в запой. Дети, по словам Алины, ее бывшему мужу не нужны. Алик поставил перед ней условие: дом взамен на детей.

«Я не собираюсь отдавать ему дом. Нам-то потом где жить, мне же еще трех сыновей поднимать. Он и так переписал на свое имя наши автомобили, сейчас грозится лишить меня родительских прав. Рассказывает всем, что я пьющая и больная на голову. Только я не собираюсь ему детей отдавать», — заявляет Алина.

Алина настроена решительно. Сейчас она ждет суд, который должен решить, с кем останутся дети. Только заседания постоянно переносятся, то заболеет судья, то никто не появляется на слушании. Так, заседание должно было пройти 26 февраля этого года. Ни опека, ни бывший муж Алины в зал суда не явились.

По данному вопросу мы обратились в органы опеки по Уфимскому району. Наша редакция попросила обьяснить, почему представителей опеки не было на слушании в суде. Нам ответили, что ничего смертельного в том, что они не пришли на суд, не случилось. Тем более они посылали заявление с просьбой рассмотреть дело без органов опеки.

«На данный момент органами опеки ведется наблюдение за семьей, с ними работают узкие специалисты. Всем членам семьи предстоит пройти психологическое исследование для выявления детско-родительских отношений. Сейчас для себя мы вердикт по этой семье не вынесли, оценка будет дана позже. Результаты сразу пошлем судье, как будут. А то, что не пришли на суд один раз, никто же не умер. Процедура будет длиться еще долго», — прокомментировал начальник отдела опеки и попечительства Виталий Чунарев.

Правда, как нам сказала Алина позже, судья не получал никакого заявления и искренне удивился, что никто не явился на слушание.

«У нас все отлично»

Нам удалось связаться с бывшим мужем Алины. Как и предполагалось, его версия кардинально отличается от истории его экс-супруги. Алик долго рассказывал свои предположения, после чего мы задали ему простой и короткой вопрос: зачем Алине нужен этот скандал?

«Ей дети не нужны, только деньги. Это ее мать с сестрой настраивают против меня, хотят все деньги забрать. Дети у меня одеты, обуты, опрятные. Я их в санаторий возил. К тому же, я ее никогда не бил, это она сама себе гематомы наносила. А то, что она сбегала в кризисный центр, так это она от коллекторов пряталась. Кредитов набрала, а я их погасил и простил ее», — утверждает Алик.

В разговоре с нами мужчина утверждал, что все доказательства невиновности у него на руках, и он может их показать, только «они все у адвоката». Алик очень хочет, чтоб это все быстрее закончилось, потому что ситуация плохо отражается на детях. Однако заявляет однозначно – детей не отдаст.

«Дети даже не спрашивают про нее. Они больше по нянечке скучают, чем по матери. Им с ней плохо. Я Алину не выгонял из дома, она сама сбежала. У нас все прекрасно было и сейчас мы хорошо живем».

Во время общения с Аликом мы не раз возвращались к главному вопросу: бил мужчина свою супругу или нет. Мужчина все отрицал. Однако в распоряжении редакции имеется постановление суда, в котором Алик признал вину в том, что нанес жене травмы. Врач зафиксировал у Алины ушибы мягких тканей, подкожные кровоизлияния, ушибы верхней губы, ссадины на шеи и коленях, а также кровоподтеки на бедрах и голенях.

Еще один эпизод, который вызвал у нас сомнение – поездка в Арабские Эмираты. Алина рассказала: Алик сильно избил ее, а потом уехал на море. Сам мужчина удивленно жмет плечами и говорит, что ездил в Дубай вместе с супругой и старшим сыном. Он даже показал нам фотографии с отдыха, по которым, правда, невозможно оценить, где находятся супруги и какая это страна.

Отметим, что Алик забыл уточнить, что поездка в Арабские Эмираты была феврале, а побои – в сентябре. И уехал он тогда на Кипр.

«Он не дает мне жить»

Сейчас Алина работает в небольшом магазине в Уфимском районе. Ее зарплата уходит на оплату адвоката и съемной квартиры. Бывший муж, к слову, «постоянный клиент» этого магазина. Он приходит к Алине, угрожает ей и подстерегает ее на улице. Напоминает, что у нее нет достаточно средств, чтоб вести с ним судебные тяжбы, а у него – «все схвачено и куплено». К тому же, Алина всерьез боится за свою жизнь. Она ежедневно получает недвусмысленные сообщения от брата Алика. К слову, сейчас он отбывает наказание в салаватской тюрьме.

«Две недели назад я пошла к детям в дом собственный, он меня избил сильно, я еле сбежала с окна, раздетая. Дома у нас окна без ручек. Он их убрал, чтоб я не сбегала. Но я спрятала под матрас несколько. Потом я написала заявление, сняла побои, но полиция не приняла мер. Он каждый день звонит, угрожает, у него есть пистолет. Он не дает мне нормально жить, не дает работать, каждый день приходит ко мне на работу. Моим родственникам не даёт покоя, угрожает. Родная моя сестра писала заявление, но каких-то мер предпринято не было».

Алина верит, что огласка ее истории поможет ей вернуть детей и свой дом. Она призналась, как сильно она скучает по своим мальчикам. О том, что их могут забрать у нее, она даже не может думать.

Алина до последнего не хотела обращаться к журналистам. Сейчас ей просто некуда идти. Заявление о побоях пылится в участке, суды переносятся, а ее муж чувствует себя безнаказанным. Жертва домашнего насилия осталась один на один со своим обидчиком Пока закон о домашнем насилии только разрабатывается, Алине остается одно: тайком ходить в детский сад и в школу, чтобы обнять своих детей.

Если вы оказались в такой же ситуации, как Алина, или знаете тех, кому нужна помощь, мы публикуем список учреждений, куда вы можете обратиться.

Источник: Bash. News