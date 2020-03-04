Гудит как турбина самолета: новая вытяжка пара на кондитерской фабрике мешает жителям соседнего с Бердском Искитима

Горожане обратились за помощью к сайту «Весь Искитим» — почему шум звучит даже ночью — не ясно. На стационарных телефонах Кондитерской фабрики Искитимская никто не отвечает.

Шум от кондитерской фабрики в Искитиме мешает жителям

Гудит как турбина самолета кондитерская фабрика Искитима. Новая вытяжка пара мешает спать жителям соседних домов. На громкий шум сайту «Весь Искитим» пожаловался житель дома №9 ул. Обской Александр 4 марта. Он рассказал, что этот звук появился примерно неделю назад и очень мешает горожанам отдыхать после рабочего дня.

— Я вчера снимал видео в 12-том часу ночи. Гудит как самолет, что они там установили у себя, не ясно. Раньше у них стояла вытяжка, но она работала недолго. Теперь же просто невозможно спать, гул стоит даже в доме, — возмущен Александр.

Сайту «Весь Искитим» на протяжении двух часов не удалось дозвониться по номерам Кондитерской фабрики, чтобы узнать, подробности новой шумной установки. И того, как руководство фабрики смотрит на то, чтобы включать ее только в дневное время. Ведь есть ограничение уровня шума и ограничение времени для работы громких объектов для отдыха горожан. Как только нам удастся дозвониться на фабрику — мы опубликуем продолжение.

Автор видео житель Искитима Александр.