Шарики из фольги помогут при стирке: уберут пятна, катышки и статическое электричество

Стирка с добавлением шариков из фольги помогает избавиться от статического электричества, которое буквально преследует синтетические вещи независимо от времени года, качества стиральной машины и моющих средств.

Изготовить шарики из фольги очень просто

Некоторые даже не догадываются о том, что простейшие окружающие нас предметы могут быть использованы в быту самым неожиданным образом. Например, фольга. Ее многие воспринимают только как полезный атрибут при приготовлении пищи. Но опытные хозяйки давно используют ее и для стирки.

В частности, шарик из фольги нужно бросать в стиральную машину во время каждой стирки. Таким образом можно избавиться от пятен на одежде, ведь фольга усиливает действие порошка и других стирающих средств в процессе «работы».

Также стирка с добавлением шариков из фольги помогает избавиться от статического электричества, которое буквально преследует синтетические вещи независимо от времени года, качества стиральной машины и моющих средств.

Изготовить шарики из фольги очень просто. Для этого вам потребуется рулон фольги и несколько минут времени. Комкать фольгу стоит очень тщательно, накладывая ее слоями для увеличения размера шарика. Необходимо приложить немного усилий, чтобы получилась однородная фигура размером немного меньше детского кулачка.

Использовать шарики также очень просто — их нужно забрасывать в барабан стиральной машины непосредственно перед стиркой. То есть прямо к вещам.

Шариками пользоваться можно много раз — трех шариков из фольги средних размеров хватает приблизительно на полгода регулярных стирок с частотой один-два раза в неделю. Когда шарики испортятся, вы заметите сами — они попросту потеряют форму. Изготовление новых займет несколько минут вашего личного времени.

К слову, защищает фольга и шерстяные вещи от так называемых «катышек». Таким образом, вполне обыденный товар, такой как фольга, может быть очень полезным в быту.

Попробуйте данный способ и убедитесь сами, что он действительно работает!

Источник: therussiantimes.com