Почему нельзя спать с мокрой головой? 3 главных причины ложится спать с сухими волосами

Мокрые волосы могут травмироваться под воздействием многих факторов. Это приводит к обламыванию кончиков и потери эластичности. Поэтому отрастить длинные локоны будет достаточно сложно.

Мокрые волосы могут травмироваться под воздействием многих факторов

В уходе за волосами существуют некоторые beauty-правила, которые нельзя нарушать. Поговорим об одном из них?

Мокрые волосы могут травмироваться под воздействием многих факторов. Это приводит к обламыванию кончиков и потери эластичности. Поэтому отрастить длинные локоны будет достаточно сложно.

Мы приготовили три причины, которые заставят вас пересмотреть свое мнение на вопрос: «Стоит ли ложиться спать с мокрой головой?».

1. Волосы теряют блеск и форму

Beauty-средства насыщают наши волосы полезными веществами, а также помогают удерживать влагу внутри структуры. К сожалению, когда мы ложимся спать с мокрой головой — этот баланс нарушается, ведь влага «уходит» вместе с водой (впитывается в ткань подушки). Локоны теряют блеск, а цвет — насыщенность. Кроме этого, о красивой укладке остается только мечтать, ведь даже специальные стайлинг-продуты не смогут вернуть кончикам нужную форму, а основной длине — эластичность.



Три причины, почему не стоит ложиться спать с мокрой головой - фото №1

2. Ломкость и выпадение волос

Структура волос, которая лишена влаги — ломкая и хрупкая. Поэтому кончики будут обламываться. Влажная среда провоцирует размножение бактерий и грибков, а это одна из причин появления перхоти. Кроме того, что от нее довольно сложно избавиться, она затормаживает активный рост волосяной луковицы.

3. А вы знали, что можно простудиться?

Если вы ложитесь спать с мокрой головой, то можете переохладить волосяную луковицу. Это приводит к раздражением, аллергическим реакциям и другим нежелательным последствиям. Еще один минус — снижение иммунитета (защитных функций). Это может активизировать инфекции и вирусы, которые уже есть в организме и спровоцировать развитие болезни.



Три причины, почему не стоит ложиться спать с мокрой головой - фото №2

Что же делать?

Для того, чтобы избежать нежелательных последствий — следует сразу делать укладку. Если у вас нет возможности — «промокните» локоны полотенцем (не нужно тереть) и нанесите на основную длину кондиционер. Это смягчит структуру и поможет предотвратить ломкость. Второй момент — материал постельного белья. Простая ткань (например, хлопок) быстро впитывает влагу. Есть только один выход — шелковый материл.

Источник: hochu.ua