Потопа не будет: Сдвигают снег в микрорайоне Южном Бердска

Таким образом домовладельцев спасают от воды, стекающей с аэродрома. Уже выполнено 20% работ.

Последние годы микрорайон Южный спасают от потопа методом сдвигания снега

Предотвратят затопление талыми водами частного сектора микрорайона Южного Бердска. Город с конца февраля начал вводить в действие противопаводковые меры.

С 26 февраля для предотвращения затопления начата работа по сдвиганию снега в микрорайоне Южном. На 2 марта было выполнено порядка 20% от общей площади, подлежащей грунтованию, сообщил 2 марта начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Традиционно в микрорайон Южный каждую весну стекают талые воды с аэродрома. Коммунальная техника сдвигает снег с аэродрома, чтобы вода не бежала в сторону жилой застройки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с подтопляемых территорий планируется вывезти 18000 кубических метров снега. На 2 марта вывезли 2800 кубометров снега.