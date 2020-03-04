Потопа не будет: Сдвигают снег в микрорайоне Южном Бердска

Предотвратят затопление талыми водами частного сектора микрорайона Южного Бердска. Город с конца февраля начал вводить в действие противопаводковые меры.
С 26 февраля для предотвращения затопления начата работа по сдвиганию снега в микрорайоне Южном. На 2 марта было выполнено порядка 20% от общей площади, подлежащей грунтованию, сообщил 2 марта начальник УЖКХ Максим Совбанов.
Традиционно в микрорайон Южный каждую весну стекают талые воды с аэродрома. Коммунальная техника сдвигает снег с аэродрома, чтобы вода не бежала в сторону жилой застройки.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с подтопляемых территорий планируется вывезти 18000 кубических метров снега. На 2 марта вывезли 2800 кубометров снега.