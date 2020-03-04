Керамические и керамогранитные материалы

Они применяются для фасадной облицовки, внутренней отделки помещений. Кафельная и керамическая плитка используется для отделки ванных и туалетных, кухонных помещений. Керамогранит также широко применяется в качестве напольного материала. Он отлично подходит для кухонь, ванных, прихожих, туалетов, веранд и террас, приусадебных площадок и т. п.

Керамическую плитку и керамогранит Лапарет можно купить недорого в магазине KERAMOGRANIT.RU. Здесь отличный выбор различных отделочных и облицовочных материалов разных производителей и брендов. Они представлены разными типоразмерами.

Разновидности плиточных материалов

Видов плитки довольно много. Каждая разновидность плиточных материалов обладает собственными преимуществами и недостатками, качествами и особенностями.

Керамогранитная плитка.

Керамическая плитка.

Плитка для облицовки лестничных ступеней.

Плитка из натурального камня.

Мозаичная плитка.

Клинкерная плитка.

Каждый вид плиточных материалов обладает разновидностями. Например, керамогранит делают с различными типами поверхностей (полированная, матовая, состаренный камень и пр.) Также есть керамогранитный паркет. Керамическая плитка подразделяется по назначению. Производители делают ее для облицовки стен и пола, внутренних поверхностей бассейнов и пр.

Мозаичную плитку делают из разных видов стекла, керамических и каменных материалов. Ей придают разные оттенки, структуру, рисунок поверхности. Клинкерная плитка имеет различные по геометрическим формам разновидности. Ее применяют для отделки фасадов, устройства садовых дорожек, приусадебных площадок и многих других целей.

При выборе плитки стоит учитывать не только ее разновидность и заявленные эксплуатационные, технические качества, но и бренд и имя производителя. Сегодня существует множество изготовителей таких материалов. Причем наряду с высококачественными европейскими плитками представлены конкурентные аналоги отечественного производства.