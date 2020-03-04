Кому достались бесплатно платные парковки в Бердске и Новосибирске: инвалидам и ветеранам войны

11 февраля 2020 года правительство региона издало постановление, устанавливающее категории граждан, которые могут пользоваться парковками, расположенными на автодорогах регионального или межмуниципального значения.

Пока что в Бердске нет платных парковок

11 февраля 2020 года правительство Новосибирской области издало постановление, устанавливающее категории граждан, которым предоставляется право бесплатного пользования платными парковками, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Новосибирской области.

Пользоваться платными парковками бесплатно теперь можно инвалидам всех групп инвалидности и водителям, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, при наличии установленного на транспортном средстве опознавательного знака «Инвалид».

Пользоваться таким преимуществом могут и участники Великой Отечественной войны, а также работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Ччлены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

Припарковать автомобиль бесплатно там, где это невозможно, смогут и награжденные знаком «Жителя блокадного Ленинграда». Или, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР. Награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий также имеют право на бесплатную парковку.

Стоит отметить, что в Бердске пока что нет платных парковок, чего не скажешь о соседнем Новосибирске.