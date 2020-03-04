Мутировал и стал еще опаснее смертельный коронавирус в Китае

Около 150 изменений в новом виде коронавируса произошли с начала вспышки болезни в Китае, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью, говорится в опубликованной группой китайских ученых статье в журнале National Science Review.
Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (COVID-19) и обнаружили уже 149 изменений в штамме вируса, большинство из которых произошли в последнее время.
Исследование показало, что коронавирус нового типа уже выделился в два подтипа: L — наиболее часто встречающийся (70%) и S – его доля составляет 30%.
«Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки», — говорится в статье.
Авторы доклада при этом отмечают, что проанализированные в исследовании данные все еще весьма ограничены, поэтому для дальнейшего анализа и лучшего понимания требуется больше геномных, эпидемиологических данных, а также информация о клинических симптомах пациентов с SARS-CoV-2.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели, еще 27,4 тысячи остаются в больницах.
Источник: РИА Новости
Коронавирус: - Только после вас всех -
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