Мутировал и стал еще опаснее смертельный коронавирус в Китае

Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года

Около 150 изменений в новом виде коронавируса произошли с начала вспышки болезни в Китае, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью, говорится в опубликованной группой китайских ученых статье в журнале National Science Review.

Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (COVID-19) и обнаружили уже 149 изменений в штамме вируса, большинство из которых произошли в последнее время.

Исследование показало, что коронавирус нового типа уже выделился в два подтипа: L — наиболее часто встречающийся (70%) и S – его доля составляет 30%.



Ученые отмечают, что подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако его частота снизилась к началу января. По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. С другой стороны, сравнительная распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более слабого селективного давления.«Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки», — говорится в статье.

Авторы доклада при этом отмечают, что проанализированные в исследовании данные все еще весьма ограничены, поэтому для дальнейшего анализа и лучшего понимания требуется больше геномных, эпидемиологических данных, а также информация о клинических симптомах пациентов с SARS-CoV-2.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели, еще 27,4 тысячи остаются в больницах.

Источник: РИА Новости