04.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мутировал и стал еще опаснее смертельный коронавирус в Китае

15:53 04.03.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.

Мутировал и стал еще опаснее смертельный коронавирус в Китае
Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года

Около 150 изменений в новом виде коронавируса произошли с начала вспышки болезни в Китае, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью, говорится в опубликованной группой китайских ученых статье в журнале National Science Review.
Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (COVID-19) и обнаружили уже 149 изменений в штамме вируса, большинство из которых произошли в последнее время.

Исследование показало, что коронавирус нового типа уже выделился в два подтипа: L — наиболее часто встречающийся (70%) и S – его доля составляет 30%.

Ученые отмечают, что подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако его частота снизилась к началу января. По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. С другой стороны, сравнительная распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более слабого селективного давления.
«Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки», — говорится в статье.

Авторы доклада при этом отмечают, что проанализированные в исследовании данные все еще весьма ограничены, поэтому для дальнейшего анализа и лучшего понимания требуется больше геномных, эпидемиологических данных, а также информация о клинических симптомах пациентов с SARS-CoV-2.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели, еще 27,4 тысячи остаются в больницах.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Аноним, 04 марта 2020 16:47
НВР:
Коронавирус: - Только после вас всех -
"– Дети, дети, поближе. Старшие внизу, не заслоняйте собой младших. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького, чуть в сторонку, чтоб не заслонял… Вот так… Сзади плотнее, пожалуйста. Сейчас, сейчас… Минутку. Кто спешит… Все успеют… Вот вы очень высокий… Пропустите вперед девушку… А вы почему не хотите… Ближе. Плотнее. Улыбайтесь… Вы, вы. Не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым… Вот-вот… Хорошо. Все улыбаются. Внимание. Пли!!!" (с)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бойкотировать концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна призывают феминистки Новосибирска
17:30 04-03-2020
Бойкотировать концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна призывают феминистки Новосибирска
Шесть случаев заболевания смертельным коронавирусом выявили в Белоруссии
17:15 04-03-2020
Шесть случаев заболевания смертельным коронавирусом выявили в Белоруссии
БердскОн взлетал: раскрыла загадку «упавшего» планера прокуратура для жителей Бердска
17:00 04-03-2020
Он взлетал: раскрыла загадку «упавшего» планера прокуратура для жителей Бердска
БердскПотопа не будет: Сдвигают снег в микрорайоне Южном Бердска
16:45 04-03-2020
Потопа не будет: Сдвигают снег в микрорайоне Южном Бердска
Три раза в неделю будут летать самолеты из Новосибирска в Анталью 2
16:41 04-03-2020
Три раза в неделю будут летать самолеты из Новосибирска в Анталью
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:40 04-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
БердскТренируемся: латают ямы "холодным асфальтом" на ул. Красная Сибирь в Бердске 2
16:34 04-03-2020
Тренируемся: латают ямы
"По щелчку" нельзя избавить от нефтезависимости Россию, заявил Путин 9
16:33 04-03-2020
Гудит как турбина самолета: новая вытяжка пара на кондитерской фабрике мешает жителям соседнего с Бердском Искитима
16:30 04-03-2020
Гудит как турбина самолета: новая вытяжка пара на кондитерской фабрике мешает жителям соседнего с Бердском Искитима
Крысы искусали до крови детей в аварийном доме в Туле 1
16:17 04-03-2020
Крысы искусали до крови детей в аварийном доме в Туле