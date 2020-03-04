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Он взлетал: раскрыла загадку «упавшего» планера прокуратура для жителей Бердска

17:00 04.03.2020 Фото: ЧП Новосибирск
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Оснований для прокурорского реагирования нет, все процедуры были соблюдены пилотами.

Он взлетал: раскрыла загадку «упавшего» планера прокуратура для жителей Бердска
Планер «упал» 29 февраля

Западно-Сибирская транспортная прокуратура раскрыла подробности «падения» планера на улицу Ключевую в Бердске.

Ранее в сообществе «ЧП Новосибирск» появилась фотография лежащего на сугробах планера. Автор фото утверждал, что воздушное судно упало.

— Фотографию сделали до поднятия планера в воздух. У нас нет сведений, что там произошел какой-то инцидент. Прокуратурой установлено, что пилотами соблюдены все необходимые процедуры, поэтому оснований для реагирования нет, — заявили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Отметим, что во время празднования масленицы в Бердске многие жители заметили пролетавшее в небе воздушное судно. Его «вел на буксире» легкомоторный самолёт.

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