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Крысы искусали до крови детей в аварийном доме в Туле

16:17 04.03.2020 Фото: tulasmi.ru
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Детей срочно госпитализировали

Крысы искусали до крови детей в аварийном доме в Туле
Ветхий дом — рассадник крыс

Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по размещённой в СМИ информации о том, что в поселке Дубовка Узловского района двое детей были госпитализированы после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают. Дом находится в аварийном состоянии.

В настоящее время дети выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СКР по Тульской области

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От редакции

Боитесь крыс?

Аноним, 04 марта 2020 16:28
НВР: Терпим. Год крысы ведь.

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