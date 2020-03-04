Крысы искусали до крови детей в аварийном доме в Туле

Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по размещённой в СМИ информации о том, что в поселке Дубовка Узловского района двое детей были госпитализированы после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают. Дом находится в аварийном состоянии.
В настоящее время дети выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает.
Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: СУ СКР по Тульской области