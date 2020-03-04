Крысы искусали до крови детей в аварийном доме в Туле

Ветхий дом — рассадник крыс

Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по размещённой в СМИ информации о том, что в поселке Дубовка Узловского района двое детей были госпитализированы после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают. Дом находится в аварийном состоянии.

В настоящее время дети выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СКР по Тульской области