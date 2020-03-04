Тренируемся: латают ямы «холодным асфальтом» на ул. Красная Сибирь в Бердске

Пока не заработали асфальтные заводы, изъяны на дорогах будут заделывать асфальтной крошкой, битумом и холодным асфальтом.

После зимы на дорогах образовалось большое количество ям

Проводятся пробные выезды по проведению ямочного ремонта в Бердске. Полотно еще не готово к этому, тренируемся, сообщил на совещании чиновников 2 марта начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Принято решение о приобретении холодного асфальта порядка двух тонн, также производится запас сыпучих материалов, — отметил Совбанов.

Для коммунальщиков города начинаются непростые времена, подчеркнул. и.о. мэра Бердска Владимир Захаров. Сразу после зимы эстафетная палочка передается дорожникам для проведения аварийного и ямочного ремонта. Пока горячего асфальта нет, идет работа с асфальтной крошкой, битумом или холодным асфальтом. В пятницу, 28 марта, провели пробный шаг. На ул. Красная Сибирь начали достаточно удачно, единственное, что темпы довольно медленные, но работу будут продолжать до того момента, как заработают асфальтные заводы, тогда будут работать с горячим асфальтом и увеличат темпы работы, подчеркнул Захаров.