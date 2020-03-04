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Тренируемся: латают ямы «холодным асфальтом» на ул. Красная Сибирь в Бердске

16:34 04.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пока не заработали асфальтные заводы, изъяны на дорогах будут заделывать асфальтной крошкой, битумом и холодным асфальтом.

Тренируемся: латают ямы холодным асфальтом на ул. Красная Сибирь в Бердске
После зимы на дорогах образовалось большое количество ям

Проводятся пробные выезды по проведению ямочного ремонта в Бердске. Полотно еще не готово к этому, тренируемся, сообщил на совещании чиновников 2 марта начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Принято решение о приобретении холодного асфальта порядка двух тонн, также производится запас сыпучих материалов, — отметил Совбанов.

Для коммунальщиков города начинаются непростые времена, подчеркнул. и.о. мэра Бердска Владимир Захаров. Сразу после зимы эстафетная палочка передается дорожникам для проведения аварийного и ямочного ремонта. Пока горячего асфальта нет, идет работа с асфальтной крошкой, битумом или холодным асфальтом. В пятницу, 28 марта, провели пробный шаг. На ул. Красная Сибирь начали достаточно удачно, единственное, что темпы довольно медленные, но работу будут продолжать до того момента, как заработают асфальтные заводы, тогда будут работать с горячим асфальтом и увеличат темпы работы, подчеркнул Захаров.

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От редакции

На какой улице больше всего ям после зимы?

Гы, 04 марта 2020 16:41
НВР: ул. Промышленная в сторону Колорлона, там даже есть "перелом дороги" в терминологии ГИБДД :)
Аноним, 04 марта 2020 16:56
Вопрос: а зачем под заголовком про Красную Сибирь публиковать фото совсем другой дороги?
Чтобы страшнее было?

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