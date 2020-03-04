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Три раза в неделю будут летать самолеты из Новосибирска в Анталью

16:41 04.03.2020 Фото: S7 Airlines
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Прямые рейсы запустят с 1 июня 2020.

Три раза в неделю будут летать самолеты из Новосибирска в Анталью
Полеты будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, с 1 июня 2020 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Полеты будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. По понедельникам и пятницам вылет из аэропорта Толмачево в 08:20, прилет в аэропорт Антальи в 10:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:45 и приземляется в Новосибирске в 21:45. Вылет по средам в 06:45, прилет в аэропорт Антальи в 09:05. Обратный рейс – в 10:00, прилет в Новосибирск – в 20:00.

Благодаря отличным пляжам и развитой инфраструктуре, из года в год Турция пользуется спросом как одно из лучших направлений для семейного отдыха. Новые прямые регулярные рейсы позволят путешественникам из Новосибирска самостоятельно планировать отпуск, выбирая удобные даты и продолжительности поездки. Аэропорт Антальи расположен вблизи популярных курортов Кемер, Белек и Алания Дополнительное преимущество – скидка 25% на авиабилеты на рейсы S7 Airlines для детей от 2 до 12 лет.

Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

S7 Airlines также выполняет до семи раз в неделю прямые регулярные рейсы в Анталью из Москвы.

Источник: Пресс-служба S7 Airlines

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Новый мэр, 04 марта 2020 17:15
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нет
Аноним, 04 марта 2020 17:20
Три раза в неделю за коронавирусом будут летать самолеты из Новосибирска в Анталью

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