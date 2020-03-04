Шесть случаев заболевания смертельным коронавирусом выявили в Белоруссии

Первый случай коронавирусного заболевания в Белоруссии был выявлен у иранца, который учится в одном из минских вузов.

Коронавирус стремительно распространяется по миру

В Минске зарегистрировано четыре случая заражения новым коронавирусом, еще двое больных находятся в Витебской области, сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.

«Информация о лабораторной диагностике на Covid-19: два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», — уточнили в ведомстве.

Первый случай коронавирусного заболевания в Белоруссии был выявлен у иранца, который учится в одном из минских вузов.



Эпидемия Covid-19В конце прошлого года Пекин объявил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы более чем в 75 странах.К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.По данным на 4 марта, число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3202 человека, выздоровели более 50 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.

Источник: РИА Новости