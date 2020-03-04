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Бойкотировать концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна призывают феминистки Новосибирска

17:30 04.03.2020 Фото: 24smi.org
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Тилль Линдеманн, в очередной раз «прославился», сняв порнографическое видео с участием российских фанаток.

Бойкотировать концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна призывают феминистки Новосибирска
Тилль Линдеманн пел в группе Rammstein

Новосибирские феминистки выступили против проведения концерта Тилля Линдеманна

Представительницы Новосибирской феминистской группы, Новосибирской феминистской инициативы против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации “Эвридика”*1 и Новосибирской ячейки РФО “ОНА”*2 направили совместное заявление в мэрию г. Новосибирска с требованием отменить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирском “Экспо-центре”.
Фронтмен группы Rammstein, Тилль Линдеманн, в очередной раз «прославился», сняв порнографическое видео с участием российских фанаток, не все из которых даже знали*3 о том, что видео будет носить порнографический характер. В то же время, в сети с подачи*4 лидера «Мужского государства», Владислава Позднякова, развернулась масштабная кампания травли пострадавших девушек*5 и вступившейся за них феминистки Залины Маршенкуловой*6 со стороны анонимных мужчин, которые считают произошедшее проблемой морального облика женщин, а не режиссёра клипа, Тилля Линдеманна.

Мы хотели бы отдельно подчеркнуть, что выступаем против проведения концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске, потому что считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара, съёмок и распространения порнографии, а теперь даёт концерты, как ни в чём не бывало, и пользуется всеобщим уважением. Мы считаем, что селебрити в период творческого кризиса не только низко, но и недопустимо эпатировать публику насилием, а
концертные площадки не должны становиться местом для пиара порнографии и вовлечения новых жертв сексуальной эксплуатации. Мы призываем к бойкоту концертов Тилля Линдеманна и заявляем, что он должен понести ответственность за свои действия.

Источник: Новосибирская Феминистская Группа

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От редакции

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Аноним, 04 марта 2020 17:45
Не будут православные бойкотировать концерт, потому что феминистки - некрещеные.
Поросёнок Пётр, 04 марта 2020 18:40
Новосибирские феминистки смотрели новый клип Линдеманна вот уже четвёртый день подряд, завтра опять будут смотреть и оскорбляться, оскорбляться
Аноним, 04 марта 2020 19:13
Нормальный пиар! Однако, нужно сходить. Ну хотя бы назло последовательницам секты восьмого дня марта имени цеткин-люксенбург.
Елена, 04 марта 2020 19:14
Ну, хорошо хоть повод есть, против кого протестовать
Аноним, 04 марта 2020 19:17
Пусть феминистки между собой феминисничают,и к нормальным людям в досуг не лезут...Никто не виноват,что реализовать себя как страстные и возбуждающие противоположенный пол Дамы(что естественно),эти "одинокие мечтательницы"в жизни не захотели...
Аноним, 04 марта 2020 19:35
Клип понравился)

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