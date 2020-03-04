Бойкотировать концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна призывают феминистки Новосибирска

Новосибирские феминистки выступили против проведения концерта Тилля Линдеманна
Представительницы Новосибирской феминистской группы, Новосибирской феминистской инициативы против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации “Эвридика”*1 и Новосибирской ячейки РФО “ОНА”*2 направили совместное заявление в мэрию г. Новосибирска с требованием отменить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирском “Экспо-центре”.
Фронтмен группы Rammstein, Тилль Линдеманн, в очередной раз «прославился», сняв порнографическое видео с участием российских фанаток, не все из которых даже знали*3 о том, что видео будет носить порнографический характер. В то же время, в сети с подачи*4 лидера «Мужского государства», Владислава Позднякова, развернулась масштабная кампания травли пострадавших девушек*5 и вступившейся за них феминистки Залины Маршенкуловой*6 со стороны анонимных мужчин, которые считают произошедшее проблемой морального облика женщин, а не режиссёра клипа, Тилля Линдеманна.
концертные площадки не должны становиться местом для пиара порнографии и вовлечения новых жертв сексуальной эксплуатации. Мы призываем к бойкоту концертов Тилля Линдеманна и заявляем, что он должен понести ответственность за свои действия.
Источник: Новосибирская Феминистская Группа