Бойкотировать концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна призывают феминистки Новосибирска

Тилль Линдеманн пел в группе Rammstein

Новосибирские феминистки выступили против проведения концерта Тилля Линдеманна

Представительницы Новосибирской феминистской группы, Новосибирской феминистской инициативы против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации “Эвридика”*1 и Новосибирской ячейки РФО “ОНА”*2 направили совместное заявление в мэрию г. Новосибирска с требованием отменить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирском “Экспо-центре”.

Фронтмен группы Rammstein, Тилль Линдеманн, в очередной раз «прославился», сняв порнографическое видео с участием российских фанаток, не все из которых даже знали*3 о том, что видео будет носить порнографический характер. В то же время, в сети с подачи*4 лидера «Мужского государства», Владислава Позднякова, развернулась масштабная кампания травли пострадавших девушек*5 и вступившейся за них феминистки Залины Маршенкуловой*6 со стороны анонимных мужчин, которые считают произошедшее проблемой морального облика женщин, а не режиссёра клипа, Тилля Линдеманна.



Мы хотели бы отдельно подчеркнуть, что выступаем против проведения концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске, потому что считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара, съёмок и распространения порнографии, а теперь даёт концерты, как ни в чём не бывало, и пользуется всеобщим уважением. Мы считаем, что селебрити в период творческого кризиса не только низко, но и недопустимо эпатировать публику насилием, аконцертные площадки не должны становиться местом для пиара порнографии и вовлечения новых жертв сексуальной эксплуатации. Мы призываем к бойкоту концертов Тилля Линдеманна и заявляем, что он должен понести ответственность за свои действия.

Источник: Новосибирская Феминистская Группа