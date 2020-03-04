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«Рискованным» назвал свое заявление о неповторении кризиса 1998 года Путин

17:45 04.03.2020 Фото: ТАСС
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По словам президента, с началом мирового кризиса перед властями встала задача «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».

Рискованным назвал свое заявление о неповторении кризиса 1998 года Путин
Путин заявил, что контролирует состояние российской экономики

Мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития России, но тогда властям удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян, напомнил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» тот факт, что цели принятой в 2008 году «Стратегии 2020» не были достигнуты, глава государства отметил, что «это были предварительные планы». По его словам, к 2008 году была практически достигнута цель удвоения ВВП, исходя из чего строились социальные прогнозы, но с началом мирового кризиса перед властями встала «более примитивная» задача — «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».

«Я тогда (в 2008 году — прим. ТАСС) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря. < ...> Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан, — рассказал Путин. — И мы этого не допустили».

Кризис действительно негативно сказался на развитии страны, отметил глава государства. «Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», — подчеркнул президент.

Острая фаза всемирного кризиса началась осенью 2008 года в США. В России его негативные последствия были связаны с падением цен на нефть и уходом международных инвесторов с рынков развивающихся стран. Если в 2007 году рост российского ВВП составил 8,5%, то в 2008 году — 5,2%, а 2009-й завершился падением на рекордные с предыдущего десятилетия 7,8%. В ноябре 2008 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, утвердил план действий по оздоровлению ситуации в экономике, а в конце декабря того же года правительство опубликовало перечень первоочередных мер по борьбе с последствиями кризиса, на которые выделили 10 трлн рублей. Уже в 2010 году российская экономика вернулась к росту (на 4,5%).

Предыдущий серьезный финансово-экономический кризис в России случился в 1998 году, когда 17 августа был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно правительство тогда отказалось от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару.

Источник: ТАСС

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От редакции

Верите Путину?

Аноним, 04 марта 2020 17:57
НВР: После стольких лет и слов лжи - НЕ ВЕРЮ.
Мальчик-пастух уже в шестой раз прокричал: - Воо-олкии.
Сколько можно-то?!
Аноним, 04 марта 2020 18:10
Фильм есть такой. Лгун лгун лгун
Новый мэр, 04 марта 2020 19:37
С началом мирового кризиса перед властями встала задача « обрушить вообще экономику и свести к нулю накопления граждан». И у них это получилось

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