«Рискованным» назвал свое заявление о неповторении кризиса 1998 года Путин

По словам президента, с началом мирового кризиса перед властями встала задача «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».

Путин заявил, что контролирует состояние российской экономики

Мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития России, но тогда властям удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян, напомнил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» тот факт, что цели принятой в 2008 году «Стратегии 2020» не были достигнуты, глава государства отметил, что «это были предварительные планы». По его словам, к 2008 году была практически достигнута цель удвоения ВВП, исходя из чего строились социальные прогнозы, но с началом мирового кризиса перед властями встала «более примитивная» задача — «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».

«Я тогда (в 2008 году — прим. ТАСС) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря. < ...> Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан, — рассказал Путин. — И мы этого не допустили».

Кризис действительно негативно сказался на развитии страны, отметил глава государства. «Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», — подчеркнул президент.

Острая фаза всемирного кризиса началась осенью 2008 года в США. В России его негативные последствия были связаны с падением цен на нефть и уходом международных инвесторов с рынков развивающихся стран. Если в 2007 году рост российского ВВП составил 8,5%, то в 2008 году — 5,2%, а 2009-й завершился падением на рекордные с предыдущего десятилетия 7,8%. В ноябре 2008 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, утвердил план действий по оздоровлению ситуации в экономике, а в конце декабря того же года правительство опубликовало перечень первоочередных мер по борьбе с последствиями кризиса, на которые выделили 10 трлн рублей. Уже в 2010 году российская экономика вернулась к росту (на 4,5%).

Предыдущий серьезный финансово-экономический кризис в России случился в 1998 году, когда 17 августа был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно правительство тогда отказалось от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару.

Источник: ТАСС