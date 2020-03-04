Не признал крушение лайнера «Когалымавиа» А321 над Синаем терактом

Как стало известно “Ъ”, апелляционный суд Каира вынес неоднозначное решение по иску семей россиян, погибших при катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года. Подтвердив египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, которые могут быть в десятки раз больше, чем в России, суд не стал рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены. Одновременно суд отклонил претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают заявители, террористами был взорван лайнер. Само крушение представители Египта до сих пор считают лишь аварией, а ее расследование продолжается, хотя в СКР и ФСБ России уже говорят о проверке на причастность к преступлению конкретных террористов.
Апелляционный суд столицы Египта рассматривал на днях сразу несколько апелляционных жалоб на различные решения нижестоящей инстанции — суда Северного Каира, отклонившего ряд исков по двум ключевым вопросам. Как рассказывал “Ъ”, 30 семей погибших россиян потребовали через суд компенсации по $3 млн за каждого от компании-перевозчика «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах». Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».
Как считают заявители, чиновники также должны выплатить совместно $3 млн родным каждого погибшего.
Между тем родные погибших обратились в известную юридическую фирму Girardi Keese, которая работала вместе с юристами из России Михаилом Загайновым и Давидом Кухалашвили, именно в надежде отсудить по международным правилам за гибель близких суммы большие, нежели они могли получить в российских судах. В результате эти решения суда Северного Каира были обжалованы как истцами, которые объединили свои заявления с жалобами на отказ привлечь чиновников к ответу, так и представителями компаний-ответчиков, которые были против суда вне России.
Апелляционная инстанция, офис которой находится в центре Каира, отдала на днях все материалы на рассмотрение коллегии из трех судей. Иск к уже бывшему премьеру и его коллегам снова отклонили. Интересно, что представители правительства, опасаясь, видимо, что иск все же будет принят к рассмотрению, просили, чтобы в таком случае его рассмотрение было отложено. Они пояснили, что расследование генпрокуратурой страны крушения А321, которое египетские власти упорно не признают терактом, а называют лишь аварией, еще не завершено. Между тем по четырем искам близких погибших пассажиров к «Когалымавиа» и «Ингосстраху» апелляционный суд подтвердил юрисдикцию египетского суда для рассмотрения подобного вопроса. При этом суд признал, что в первой инстанции были допущены нарушения, противоречия в решении и нарушено право на защиту.
Правда, сами иски коллегия все же отклонила, опять сославшись на то, что личности погибших пассажиров лайнера до сих пор официально не установлены.
«Мы прекрасно понимаем, что у каждой стороны спора в суде есть право на защиту и это нормально, когда местные юристы ответчиков оспаривали на процессе египетскую юрисдикцию»,— заявил “Ъ” господин Загайнов. Однако, по его словам, сомневаться в родственных отношениях истцов с жертвами трагедии и в самом факте нахождения последних на борту разбившегося лайнера «по крайнее мере, неэтично». «Ведь они (ответчики.— “Ъ”) прекрасно знают, что погибшие на самом деле были на борту самолета и у страховой компании есть полный перечень всех родственников по каждой жертве со всеми подтверждающими документами»,— пояснил Давид Кухалашвили.
Между тем в России все погибшие не только установлены, в том числе и с помощью экспертизы ДНК, но и уже давно похоронены. СКР однозначно назвал происшедшее над Синайским полуостровом терактом, возбудив уголовное дело по соответствующей ст. 205 УК РФ. Осведомленный источник “Ъ” в силовых структурах пояснил, что «в компетентные органы Арабской Республики Египет регулярно направляются запросы о правовой помощи, однако интересующие следствие материалы и сведения в Следственный комитет не поступили».
Собеседник издания связал подобную пассивность египетской стороны именно с нежеланием признавать происшедшее терактом.
Тем не менее, по его словам, следствием совместно с ФСБ и другими силовыми структурами уже проверяются данные о причастности к совершению этого теракта «конкретных лиц». В свою очередь, адвокат Михаил Загайнов пояснил “Ъ”, что в ближайшее время будут поданы кассационные жалобы в Верховный суд Египта на решения о якобы неустановленных личностях погибших и их родственных связей.
Напомним, что большая часть родственников жертв трагедии подавала гражданские иски в Замоскворецкий райсуд Москвы с требованием компенсаций на общую сумму 54 млрд руб., но им было отказано в этом, ограничив их весьма скромными по международным нормам выплатами.
В «Ингосстрахе» не смогли предоставить “Ъ” оперативный комментарий относительно сложившейся ситуации с личностями погибших пассажиров и их родными, пообещав детально в ней разобраться в ближайшие дни. По словам ее представителей, компания произвела все положенные по закону выплаты. При этом было отмечено, что компания поддерживает связь с близкими тех жертв крушения А321, которые подали иски в иностранные суды. С ними страховщики также готовы вести переговоры и пытаться «урегулировать» вопрос.
Источник: Коммерсант