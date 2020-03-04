Бесплатная сперма: Сотни доноров спермы хотят бесплатно оплодотворить мечтающих о детях женщин из Бердска

В клинике эта процедура может обойтись в 30 тыс. рублей. Некоторые мужчины готовы финансово поддерживать своих детей до совершеннолетия. В Новосибирске невозможно стать отцом более 60 донорских малышей.

Стать мамой благодаря донорству спермы можно и бесплатно

— Помогу родить здоровых и красивых детей, — на подобное объявление могут натолкнуться люди, которые ищут любые способы произвести ребенка на свет. Как правило, семенную жидкость ищут семьи с проблемами здоровья или одинокие женщины. «Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент, как найти папу своему будущему ребенку из пробирки.

Официальная сперма

Предложения донорской спермы кишат в интернете. Услугу можно получить официально в клиниках Новосибирска, а можно и познакомиться с потенциальным отцом своего ребенка на различных сайтах и форумах.



Многие клиники, например как ЦНМТ, сотрудничают с крупнейшими банками донорской спермы в России. При этом медики оценивают показатели количества, подвижности сперматозоидов и дают морфологическую оценку в соответствии с требованиями и нормам ВОЗ, а так же мировым и Российским стандартам качества. Цена вопроса — 15 000 рублей. Эта сумма не включает в себя искусственную инсеминацию. Будущим мамам и папам придется заплатить еще 21 700 рублей за консультацию и прием репродуктолога, а также саму процедуру оплодотворения созревшей яйцеклетки.

Процедура инсеминации состоит из введения предварительно обработанной спермы в полость матки, из эякулята удаляются клеточные компоненты, слизь и семенная жидкость, а сперматозоиды вместе с питательной средой, обеспечивающей большую выживаемость, вводятся в женские половые пути. Шансы наступления беременности после инсеминации более высоки, чем при половом акте, и за счёт подготовки спермы, могут быть рекомендованы парам с невыраженным мужским фактором бесплодия.

36 700 рублей и вы беременны. Стоит отметить, что в качестве доноров могут подойти не все мужчины. Разумеется, существуют строгие ограничения по здоровью и возрасту — сперма должна быть «молодой», не старше 35 лет.

Бесплатный осеменитель

Но не все пары или женщины готовы платить деньги за оплодотворение. В этом случае помогут мужчины-доноры. Они, как оказалось на практике, в большинстве своем готовы помочь абсолютно бесплатно. Мотивы столь великодушного поступка весьма разнообразны. Один молодой, здоровый и обеспеченный мужчина, который даже создал сайт по донорству, свое желание объясняет просто — хочу, чтобы как можно больше моих детей ходило по земле. И у него это прекрасно получается. В качестве доказательства своей «работы» он выслал потенциальной матери фото 100 счастливых пухлых младенцев.

Стоит отметить, что мужчина, помимо донорства, предлагал материальную помощь будущему ребенку — 7000 рублей ежемесячно до 21-летия сына или дочери. На такого отца решилась бы практически любая россиянка.

Другой герой, назовем его Максим, объяснил свое желание подарить ребенка тем, что его супруга бесплодна. Однако дальнейшего участия в судьбе малыша, Максим не изъявил.

— Буду очень рад быть полезным в появлении нового вашего человечка, если подойду по вашим критериям. Стройный брюнет. Не курю, пью крайне редко. Занимаюсь спортом. На руках имеются медицинские справки о ВИЧ, сифилисе, гепатитах, и других ЗППП — полностью здоров. Помогаю безвозмездно, потому что этим делом не разбогатеешь, а результат намного ценнее. Чем деньги. И еще, я хочу доверительные человеческие отношения, а не денежно-товарные, — написал донор Дмитрий.

Важно рассказать и о способе оплодотворения. Существуют два — искусственный и естественный. Безусловно, искусственную инсеминацию лучше проводить в клиниках под присмотром врача. Ведь при таком способе вероятность беременности вырастает в разы. Однако некоторые пары предпочитают более приземленный способ оплодотворения, впрыскивая семенную жидкость из шприца во влагалище. Как уверяют опытные доноры, именно таким способом и бесплатно на свет появилось много ребятишек в традиционных семейных парах, у лесбиянок или одиноких женщин, которые устали ждать принца и решили сами его произвести на свет.

Однако, мужчины-доноры готовы оплодотворить женщину и естественным путем. Некоторые говорят, что таким способом вероятность беременности наступает в 100%. При этом мужчины готовы повторять половой акт столько раз, сколько потребуется. Абсолютно бесплатно.

Кто ищет сперму

Кто же ищет донора спермы в России и Новосибирске? Как правило, женщины нуждаются лишь в биоматериале. И готовы платить за это деньги.

— Нужен донор спермы для ЭКО без дальнейших обязательств. Лучше свободного, так как мне нужно будет показать его данные как своего партнёра для получения квоты на ЭКО по ОМС. Рост от 178 см, спортивного телосложения, европейского типа внешности, с в/о, приятной внешности. Хотелось бы воспользоваться услугами мотивированного мужчины, желающего оставить свои гены в потомстве и сотрудничающего на безвозмездной основе, но если для вас важен факт оплаты, я тоже пойму. И, мужчины, пожалуйста, не будьте навязчивы! Мне не нужны проблемы от неуравновешенных личностей. Мне нужен только ребёнок! — такое объявление разместила на сайте доноров Светлана.

В услугах доноров нуждаются и пары нетрадиционной ориентации. Вот как описала потребность в ребенке Елена из Новосибирска с нетрадиционной ориентацией:

— Мы уже давно вместе живем. Называем друг друга не просто любимыми, а семьей. Родственники в курсе о наших отношениях. Живем вместе мы долго — 13 лет. Но, видимо, женское естество берет свое. Очень хочется ребенка, продолжение своего рода. Мы сразу решили, что оплодотворение должно произойти искусственным путем и в клинике. Все эти бабушкины методы не для нас. Отцом ребенка, кстати, стал донор, которого мы не видели. Рассмотрели анкеты на сайте одной из клиник Новосибирска. Нам подошел образованный и физически крепкий мужчина, без проблем с генетикой и вредными привычками. Заплатили деньги клинике. И все. Через 3 месяца уже ждем появление нового человечка в нашей семье. Он будет родной. Мы заменим ему папу и маму, есть и мужчины родственники.

Где найти сперму

Доноры со стажем рассказали о различных сайтах, где можно встретить будущую мать твоего ребенка. Например, сайт «Ребенку быть». Здесь можно применить фильтр и найти не только биоматериал, но и настоящего отца ребенку, который мог бы помогать с его воспитанием. Отбоя с предложениями нет. Едва зарегистрировавшись на сайте, ко мне на страничку постучалось 15 доноров. Все предлагали стать отцом моего ребенка бесплатно. От меня требовалось лишь приехать в Минск, Курган, Москву или Краснодар. Кроме того, все пользователи сайта заверяли — справки и документы на руках. Показать их, как и свое фото, мужчины были готовы при личном общении.

Кроме того, популярные соцсети пестрят пабликами по типу «Знакомства. Донорство спермы».

— Доноров на самом-то деле много, можно найти в группах «Вконтакте». Заходите в каждую группу, берете поиск по участникам, вбиваете город и находите донора, — посоветовал опытный донор Илья.

Стоит отметить, что донор не может иметь бесконечное количество детей. Приказом Минздрава это число ограничено. Сделано это для того, чтобы избежать возможных браков между детьми одного мужчины. Так, на 800 тысяч населения у одного донора может быть 20 детей. Доноры Новосибирской области могут иметь не более 60 детей.