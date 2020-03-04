Никоим образом: отрицает ущемление прав этносов из-за поправки о государствообразующем народе Песков

Представитель Кремля отметил, что в Конституции предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, а также оказывать поддержку соотечественникам за рубежом

Песков жестко отреагировал на вопрос

Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поправка о статусе русского языка как языка государствообразующего народа никоим образом не ведет к ущемлению прав других национальностей. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никоим образом», — ответил Песков на вопрос, может ли упоминание в основном законе государствообразующего народа привести к ущемлению прав и интересов других национальностей, проживающих в России.

Представитель Кремля отметил, что в Конституции предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, а также оказывать поддержку соотечественникам за рубежом. «Поэтому здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, для чего в целом в Конституцию предлагается внести новые понятия, включая «государствообразующий народ», Песков отметил: «Сейчас начнется разъяснительная кампания, будет много обсуждений на этот счет, и вы получите ответы на свои вопросы». Не стал он и комментировать в очередной раз текст поправки, в которой упоминается передача предками веры в Бога. «У нас не дискуссионный клуб, а конференц-колл», — напомнил представитель Кремля.

Источник: ТАСС