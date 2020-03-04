Весь город в собачьих какашках, сколько можно?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Снова пришла весна и снова из-под снега начали массово всплывать собачьи какашки. Собаководы, вы что, не можете убрать за питомцем?! Весь город в ваших «подарках», а скоро начнет вонять!