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Весь город в собачьих какашках, сколько можно?!

18:08 04.03.2020
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Житель Бердска пожаловался на «подарки» от любителей четвероногих.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Снова пришла весна и снова из-под снега начали массово всплывать собачьи какашки. Собаководы, вы что, не можете убрать за питомцем?! Весь город в ваших «подарках», а скоро начнет вонять!

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От редакции

А вы убираете экскременты за своим питомцем?

Гость, 04 марта 2020 18:13
Пока в этой стране не начнут работать законы и сотрудники мвд, при чем соблюдая их же, до той поры и будет бардак с любителями четвероногих, и другими вопросами.
Аноним, 04 марта 2020 19:41
В этой стране к этого уже не будет никогда (работают законы и сотрудники мвд).

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