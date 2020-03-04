Вбросы о массовом заражении россиян коронавирусом организовали из-за рубежа, заявил Путин

По словам президента, ничего критического с коронавирусом в России нет.

Путин держит ситуацию с коронавирусом в России на личном контроле

Провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном организованы из-за границы, ничего критического на самом деле не происходит. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда», — сказал Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая упомянула о фейках, касающихся распространения коронавируса в РФ.

По мнению Путина, «цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», а противопоставить этому можно только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны.

«Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить», — поручил президент.

Источник: ТАСС