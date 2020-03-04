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Бросила вызов на видео лидеру Rammstein порноактриса Елена Беркова

19:15 04.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Ранее в Сети появилось видео нового проекта Линдеманна с откровенными сценами с участием в том числе и актрис из России.

Бросила вызов на видео лидеру Rammstein порноактриса Елена Беркова
Елена Беркова грозит наказать певца

Порнозвезда Елена Беркова обратилась к лидеру немецкой металл-группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который оказался в центре громкого скандала после появления своего клипа с откровенными сценами.

«Добрый вечер, хер Линдеманн! Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения — плохой мальчик! Посмотри, что ты наделал! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придется наказать за это. Я жду тебя в Москве, где готова принять твои извинения. После этого я решу, что с тобой делать дальше», — заявила актриса фильмов для взрослых.

Ранее в Сети появилось видео нового проекта Линдеманна с откровенными сценами с участием в том числе и актрис из России. Житель Новосибирска Роман Котик попросил мэра города Анатолия Локтя запретить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Пользователи Сети затравили россиянок, который принимали участие в съемках.

Кроме того, сообщалось, что Линдеманн может стать главным фигурантом уголовного дела. Причем в Екатеринбурге. Полицейские уже начали проверку по заявлению местной активистки. Она обвинила музыканта в незаконном изготовлении порно.

Источник: РЕН ТВ

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