Бросила вызов на видео лидеру Rammstein порноактриса Елена Беркова

Ранее в Сети появилось видео нового проекта Линдеманна с откровенными сценами с участием в том числе и актрис из России.

Елена Беркова грозит наказать певца

Порнозвезда Елена Беркова обратилась к лидеру немецкой металл-группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который оказался в центре громкого скандала после появления своего клипа с откровенными сценами.

«Добрый вечер, хер Линдеманн! Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения — плохой мальчик! Посмотри, что ты наделал! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придется наказать за это. Я жду тебя в Москве, где готова принять твои извинения. После этого я решу, что с тобой делать дальше», — заявила актриса фильмов для взрослых.

Ранее в Сети появилось видео нового проекта Линдеманна с откровенными сценами с участием в том числе и актрис из России. Житель Новосибирска Роман Котик попросил мэра города Анатолия Локтя запретить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Пользователи Сети затравили россиянок, который принимали участие в съемках.

Кроме того, сообщалось, что Линдеманн может стать главным фигурантом уголовного дела. Причем в Екатеринбурге. Полицейские уже начали проверку по заявлению местной активистки. Она обвинила музыканта в незаконном изготовлении порно.

Источник: РЕН ТВ