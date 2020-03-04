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На 20% подешевели путевки на курорты Крыма

19:30 04.03.2020 Фото: topnewsrussia.ru
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Средняя стоимость отдыха в санаториях на майские праздники составит 2,6 тысячи рублей.

На 20% подешевели путевки на курорты Крыма
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В Министерстве курортов и туризма Крыма отмечают снижение цен на отдых в предстоящем курортном сезоне, сообщает пресс-служба ведомства.
«Снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, зафиксированного аналитиками, когда большинство гостиниц предлагают скидки до 20 процентов от стоимости размещения, а также благодаря регулярным акциям на семейный отдых, размещение с детьми, на длительное размещение и другое», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Так, специалисты проанализировали цены в санаториях, малых отелях и прошедших классификацию отелях трех, четырех и пяти звезд и выяснили, что отдых на майские праздники в пятизвездочных отелях будет на 31,8 процента дешевле, чем в прошлом году, а в малых отелях — в пределах пяти процентов. При этом трех- и четырехзвездочные отели оставили цены на уровне прошлого года или снизили их незначительно.

«Значительное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма — минус 13,8 процента», — подчеркнули в министерстве.

Средняя стоимость отдыха в санаториях на майские праздники составит 2,6 тысячи рублей (включая место в стандартном номере, четырехразовое питание и базовое лечение). Эта цена на 18,4 процента ниже, чем на других российских курортах.
Что касается высокого сезона, то здесь аналитики отмечают снижение стоимости отдыха в пределах шести процентов. Заметно подешевели пятизвездочные (на десять процентов) и малые (на 13 процентов) отели.
Отдых в санаториях летом будет на 30 процентов дешевле, чем на других курортах: если в среднем по России он обойдется в 3,2 тысячи рублей с человека в сутки, то в южнобережных здравницах — в 2,7 тысячи рублей.
«Значительное снижение средней стоимости в период летнего сезона 2020 года отмечается в западной части Крыма — на 28,3 процента», — подчеркнули в министерстве.

Источник: РИА Новости

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